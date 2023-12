Grande Fratello 2023, puntata sabato 9 dicembre: diretta

Torna questa sera, sabato 9 dicembre, l’edizione 2023 del Grande Fratello. Il reality show di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy, è condotto da Alfonso Signorini. Opinionista unica della trasmissione è Cesara Buonamici, mentre a Rebecca Staffelli è affidato il compito di monitorare i social e quanto avviene all’interno della Casa.

Grande Fratello 2023 è un programma scritto da Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, Fausto Enni, Irene Ghergo, Sergio Bertolini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci. La regia è a cura di Alessio Pollacci.

Grande Fratello 2023, puntata sabato 9 dicembre: anticipazioni

La puntata di questa sera vedrà una nuova eliminazione nella casa del Grande Fratello: chi uscirà tra Anita, Mirko, Perla e Sara? Si potrebbe così rompere il rapporto nuovamente venutosi a creare tra Mirko e Perla. Intanto nella Casa è tornata ad esserci una forte tensione tra Beatrice e Massimiliano, dopo che nelle scorse settimane si erano parecchio avvicinati. È in arrivo poi per Fiordaliso una sorpresa da parte dei figli.

Grande Fratello 2023, puntata sabato 9 dicembre: concorrenti

I concorrenti al momento all’interno della Casa sono i seguenti: Anita Olivieri (comunicazione ed eventi in un’azienda del settore automobilistico), Beatrice Luzzi (attrice e regista), Federico Massaro (modello), Fiordaliso (cantante), Giuseppe Garibaldi (bidello e barman), Grecia Colmenares (attrice), Greta Rossetti (ex tentatrice di Temptation Island), Letizia Petris (fotografa), Marco Maddaloni (judoka), Massimiliano Varrese (attore, regista, ballerino, cantante e scrittore), Mirko Brunetti (ex concorrente di Temptation Island), Monia La Ferrera (edile), Paolo Masella (macellaio), Perla Vatiero (ex concorrente di Temptation Island), Rosanna Fratello (cantante), Rosy Chin (chef), Sara Ricci (attrice) e Vittorio Menozzi (modello).

I concorrenti eliminati, invece, sono i seguenti: Angelica Baraldi, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan, Jill Cooper, Lorenzo Remotti, Marco Fortunati, Samira Lui e Valentina Modini. Infine Alex Schwazer, Ciro Petrone, Giampiero Mughini e Heidi Baci si sono ritirati dal gioco.

Grande Fratello 2023, puntata sabato 9 dicembre: diretta

La diretta della puntata di questa, la venticinquesima di questa edizione, si potrà seguire in diretta su Canale 5 dalle 21:35. In contemporanea l’appuntamento è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sono poi recuperabili, oltre alla puntata integrale, le singole clip della serata. TvBlog seguirà come sempre questa puntata con il liveblogging, che inizierà alle ore 21:30.