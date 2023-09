Protagonisti del Grande Fratello 2023, prodotto da Endemol Shine Italy, sono 21 concorrenti – volti noti e persone comuni – ciascuno con la propria storia, caratterizzata da ascese e risalite, bagaglio imprescindibile per vivere al meglio questa esperienza unica e irripetibile. Il reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, è, infatti, un viaggio speciale dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo, tutte scelte per convivere all’interno dell’iconica Casa di Cinecittà interamente rinnovata.

Grande Fratello 2023: durata, concorrenti, opinionisti, pubblico e dove vederlo in tv

Nella rosa dei concorrenti, tra gli altri, sono pronti a varcare la Porta Rossa: lo sportivo Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi, l’operaia Giselda Torresan, la regina delle telenovelas anni Ottanta – Novanta Grecia Colmenares, la fotografa Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi. Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro riuscirà chi passerà indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Nel corso della prima puntata, in onda, stasera 11 settembre 2023, sono stati presentati i primi 15 inquilini.

Grande Fratello 2023, chi è Paolo Masella?

Paolo Masella è il primo concorrente a varcare il loft di Cinecittà. Ha 25 anni ed è romano. E’ nato il 15 dicembre 1997 sotto il segno del Sagittario. E’ un giovane macellaio. Ha viaggiato molto ed è stato in Perù. I suoi genitori sono separati. Il ragazzo ha vissuto con la mamma. Ha partecipato al GF (di cui non ha mai visto una puntata) per ripagare la mamma di tutti i sacrifici. Non è un tipo social ed ha ammesso di essere stato corteggiato da alcune suoi clienti.

Qualcuno ha detto storie? Si parte! 💥 Conosciamo insieme Paolo, il primo concorrente di questa edizione di #GF! pic.twitter.com/tiDDbVaDIF — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Grande Fratello 2023, chi è Rosy Chin?

La terza gieffina ha 37 anni e si chiama Rosy Chin, è nata (il 03 novembre 1985 sotto il segno dello Scorpione) e cresciuta a Milano. E’ una moglie e mamma. Ha avuto un bruttissimo rapporto con il cibo (“Avevo 60 chili di rabbia in più addosso”) ed un rapporto conflittuale con la famiglia d’origine. E’ una delle più quotate chef in Italia, in grado di fondere la cucina italiana e cinese.

INSTAGRAM

Mamma, chef, imprenditrice e moglie… con una storia incredibile da raccontare. In lei vivono due culture… che avremo modo di scoprire insieme. Conosciamo meglio Rosy Chin! #GF pic.twitter.com/Jl98w8eN24 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Grande Fratello 2023, chi è Massimiliano Varrese?

E’ un attore, performer, ballerino di 47 anni. Abita a Roma ma è cresciuto in Toscana. E’ nato il 05 gennaio 1976 sotto il segno del Capricorno. E’ stato uno dei Carramba Boys di Raffaella Carrà. Prima di cimentarsi con la recitazione, ha ballato per star internazionali come Ricky Martin, Beyonce, Geri Halliwell. E’ un papà single della piccola Mia. Ha la passione per le arti marziali (“Sono molto combattivo, quando salgo sul tatami voglio vincere”).

INSTAGRAM

Massimiliano Varrese sta per varcare la soglia della Porta Rossa. Tra mondo dello spettacolo e arti marziali… #GF sarà la sua nuova sfida! 💥 pic.twitter.com/oXDAOGdD1z — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Grande Fratello 2023, chi è Giuseppe Garibaldi

Viene dalla provincia di Santa Cristina D’Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. E’ nato il 23 gennaio 1993 sotto il segno dell’Acquario. Ha 30 anni. E’ un collaboratore scolastico (“E’ un lavoro dignitoso che mi piace fare”). Si è trasferito per lavoro al Nord, prima in Veneto e, poi, a Piacenza. Mira al posto fisso. Viene da una famiglia semplice di 4 fratelli. E’ molto appassionato delle donne.

Conosciamo meglio Giuseppe Garibaldi, uno dei concorrenti di #GF… un nome importante e tante storie di vita da raccontare! ❤️ pic.twitter.com/WbKM9abX0m — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

INSTAGRAM

Grande Fratello 2023: chi è Angelica Baraldi?

Ha 26 anni ed arriva da Modena, la nuova inquilina della casa di Cinecittà. Lavora in una azienda informatica come account manager. E’ iperattiva, non sta mai ferma. Ama lo sport. Diverso tempo fa, si è qualificata alle finali di Miss Mondo Italia ma si è ritirata dal concorso per dare priorità agli studi. Si è laureata in Marketing internazionale E’ fidanzata con Riccardo. Ha un pessimo rapporto con il padre.

Angelica, animo sportivo, viaggiatrice e con grinta da vendere: anche lei varcherà la soglia della mitica Porta Rossa! #GF pic.twitter.com/DSPxARJjtu — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

INSTAGRAM