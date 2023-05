Il GP F1 di Imola è stato cancellato: questo fine settimana non si correrà sul circuito Enzo e Dino Ferrari, parzialmente allagato dall’esondazione del fiume Santerno, che scorre accanto all’autodromo e che ha raggiunto le aree del paddock di Formula 2.

Non ci sono le condizioni, come ovvio, per gareggiare in sicurezza, ma neanche per raggiungere l’impianto, chiuso in via precauzionale da qualche giorno proprio per evitare alle ‘carovane’ di iniziare il loro percorso verso il weekend di gare, che si sarebbe dovuto inauguarre venerdì con le prove libere.

La decisione presa pochi minuti fa al termine del vertice cui hanno partecipato le autorità locali, la Protezione civile e gli organizzatori del GP ha dato un esito scontato, vista la situazione di estrema gravità che i territori dell’Emilia Romagna, e le vicine Marche, stanno vivendo in queste ore.

La priorità di tutti è quella di prestare soccorso e organizzare le evacuazioni: il Gran Premio di Formula 1 e le sue esigenze vengono certo in secondo piano. Gareggiare in questa situazione sarebbe stato non solo imprudente, ma anche irrispettoso visto che il maltempo di queste ore ha causato già delle vittime e conta danni ingentissimi. Il GP di Imola 2023 si sarebbe dovuto correre dal 19 al 21 maggio: erano già stati venduti oltre l’80% dei biglietti e si attendevano nel weekend oltre 160.000 persone. Si vedrà poi se e come eventualmente recuperare la gara, ma non in questa edizione del Campionato del mondo.

Le dichiarazioni dei vertici della F1

La F1, intanto, manifesta la propria vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione: lo fa con una nota che riporta anche le dichiarazioni del Presidente e AD della F1 Stefano Domenicali, peraltro originario di Imola.

“La comunità della F1 vuole esprimere la sua vicinanza alle popolazioni dell’Emilia-Romagna, colpite dai terribili eventi di questi giorni. È una tragedia che ha colpito la terra in cui sono cresciuto. I miei pensieri e le mie preghiere sono per le vittime delle inondazioni, per le loro famiglie e per le persone coinvolte. Voglio esprimere gratitudine e ammirazione per il lavoro dei soccorritori, sono eroi di cui l’Italia deve andare fiera. La decisione presa è quella giusta per tutti, sia per la comunità locali che per la famiglia della Formula 1 , dal momento che il nostro dovere è quello di garantire la sicurezza di tutti e non creare ulteriori problemi alle autorità locali che devono già affrontare una situazione così drammatica”.

D’accordo anche il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che si è unito ai sentimenti di vicinanza per le popolazioni colpite e ha ribadito l’impegno assoluto nel garantire la sicurezza di tutti.

GP F1 Imola 2023 in tv

La cancellazione, come ovvio, ha conseguenze dirette sulla programmazione delle reti tv impegnate nel racconto di questo fine settimana: il circo della F1 chiude temporaneamente i battenti e dà appuntamento ai suoi telespettatori per il weekend del 26-28 maggio con una grande classica come il GP di Monaco, sul circuito di Monte-Carlo. Ora la priorità è soccorrere e mettere in sicurezza non gli autodromi, ma le popolazioni di Emilia-Romagna e delle Marche. Sperando che il tempo migliori. E in fretta.