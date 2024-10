Tutte le informazioni su Gormiti – The New Era, la nuova serie live action prodotta da Rainbow, che andrà in onda su Rai 2.

Gormiti – The New Era: dove vederlo, trailer, uscita, cast, streaming

Gormiti – The New Era è la nuova serie che porterà sul piccolo schermo la prima trasposizione in live action (con effetti speciali in CGI) del franchise dei Gormiti. La serie andrà in onda dal 28 ottobre su Rai 2 e sarà disponibile anche su RaiPlay.

Gormiti – The New Era è una produzione Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi.

Gormiti – The New Era: quando andrà in onda

I primi 10 episodi di Gormiti – The New Era andranno in onda in prima visione assoluta dal 28 ottobre al 2 novembre 2024 alle ore 18:50 su Rai 2. I successivi 10 episodi, invece, andranno in onda dal 4 novembre all’8 novembre, sempre alle ore 18:50 su Rai 2.

La serie sarà successivamente visibile su Rai Gulp.

Gormiti – The New Era: quanti episodi sono

La serie sarà composta da 20 episodi dalla durata di 22 minuti ciascuno.

Gormiti – The New Era: trama

La serie racconta la vita quotidiana di quattro ragazzi terrestri che vengono scelti per diventare Scion (Protettori) e aiutare a salvare un regno fantastico chiamato Gorm e la Terra dalla minaccia del perfido Lord Graven.

Ogni Scion sarà accompagnato da un personale Gormita (uno dei leggendari e coraggiosi spiriti guerrieri di Gorm) che lo guiderà nel proprio percorso di crescita interiore e di guerriero.

Nel corso della serie, tra compiti, problemi quotidiani e improvvise battaglie sulla Terra e su Gorm, i quattro Scion capiranno l’importanza del rispetto per la natura, del sacrificio personale, del potere dell’amicizia e dell’unione nelle avversità.

Rivolta principalmente ad un target teen e preteen, la serie invita ad affrontare le proprie paure e i propri limiti e ad imparare a fidarsi degli altri. Il messaggio principale della serie è che l’amicizia, la fiducia reciproca e il coraggio sono le vere forze che permettono di superare le sfide della vita e che non si vince mai da soli.

Gormiti – The New Era: cast

Il cast è composto da Federico Cempella (nel ruolo di Zane), Millie Fortunato Asquini (nei panni di Skye), Francesco Petit (nei panni di Carter), Robel Tesfamichael (nei panni di Glen) e Claire Palazzo (nel ruolo di Myridell).

Nella serie sono state impiegate oltre 500 comparse.

Gormiti – The New Era: regista

Il regista della serie è Mario Parruccini, autore anche della fotografia.

Gormiti – The New Era: trailer

Di seguito, potete vedere il trailer ufficiale della serie:

Gormiti – The New Era: dov’è stata girata

La serie è stata girata interamente in Italia.

Tra le location utilizzate per le riprese, ci sono le Grotte di Frasassi, il Tempio del Valadier, il borgo fantasma di Craco, in provincia di Matera, la Casa Madre dei Mutilati di Guerra, nel centro storico di Roma, e la Valle del Sorbo, alle porte di Roma.

Gormiti – The New Era su RaiPlay

La serie sarà disponibile in boxset su RaiPlay.