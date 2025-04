Gli ospiti di domenica 13 aprile a “Da noi… a ruota libera” e “Che Tempo Che Fa” con Francesca Fialdini e Fabio Fazio

Francesca Fialdini e Fabio Fazio – sulla Rai una e sul Nove l’altro – rappresentano di certo due dei volti più attesi del fine settimana. Con i loro rispettivi programmi ospitano infatti diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che entrano in quegli studi televisivi al fine di raccontare qualcosa in più su di sé e sulla propria vita lavorativa. Entrambi fanno di certo sentire a proprio agio gli ospiti, tanto che negli anni hanno saputo costruirsi una carriera di tutto rispetto e che continua ancora oggi.

A fare il giro della rete sono le anticipazioni sulle puntate dei rispettivi talk show – Da noi… a ruota libera e Che Tempo che Fa – che vanno in onda ogni domenica. Il primo viene infatti trasmesso su Rai 1 nella fascia pomeridiana, mentre il secondo sul canale Nove in prima serata.

Domenica 13 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini

La conduttrice è di certo diventato, in questi anni, un volto amatissimo del piccolo schermo. Nel corso della sua carriera la Fialdini ha infatti capitanato diversi progetti televisivi, ed è adesso al timone di Da Noi… a ruota libera, il programma domenicale in cui viene messa in evidenza la sua sensibilità, oltre che il suo talento. Domenica 13 aprile, ad entrare in studio sarà in primis Monica Guerritore, una delle attrici più amate del panorama televisivo e cinematografico italiano. La donna ha infatti una carriera brillante alle spalle, dato che ha sempre spaziato tra teatro, cinema e televisione, arrivando ad essere anche regista, sceneggiatrice e scrittrice. L’artista parlerà infatti di tutti i suoi successi, lasciandosi andare anche a qualche confessione sulla propria sfera intima e privata.

Dopo di lei ci saranno inoltre Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo, protagonisti al cinema – dal 17 aprile – della commedia 30 Notti con il mio ex. I due interpretano infatti due ex coniugi, e racconteranno qualcosa in più su questo progetto. La Fialdini ospiterà inoltre la giovane Gaia Bella, protagonista della fiction Che Dio ci Aiuti, in onda in questo periodo su Rai 1 con l’ottava stagione. Spazio infine a Tosca D’Aquino, attrice, conduttrice e testimonial di Save the Children.

Gli ospiti di Fabio Fazio di domenica 13 aprile 2025

Fazio è un vero colosso della televisione italiana che, dopo anni vissuti in Rai, ha scelto di voltare pagina e di dedicare la propria attività lavorativa al palinsesto di Discovery. Proprio sul Nove ha portato il format Che Tempo Che Fa, e ha ottenuto anche lì un successo incredibile. Puntata dopo puntata, sono sempre tantissimi gli ospiti – nazionali e internazionali – che scelgono di entrare in quello studio per raccontare qualcosa in più su di sé e sulla propria vita lavorativa.

Domenica 13 aprile 2025, Fazio ospiterà infatti diversi ospiti importanti. In primis arriverà la famosa attrice mondiale Whoopi Goldberg, reduce di un successo internazionale durato anni e che aveva già partecipato al talk show in qualità di ospite. In seguito sarà dato spazio a Luca Guadagnino e poi anche a Giorgio Panariello, che sta per iniziare un nuovo tour teatrale.