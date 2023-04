Appuntamento ormai fisso del palinsesto di Raiuno, con l’arrivo della primavera tornano le repliche de Il Commissario Montalbano. Episodi che ormai hanno più di vent’anni dalla loro prima messa in onda ma che, forte dell’affetto verso Andrea Camilleri e Luca Zingaretti, hanno sempre un ottimo riscontro. E per rendere ancora più gradevole la visione della serie, viene proposta in 4K, con un risoluzione quindi ancora più nitida e pulita. Si comincia questa sera, lunedì 17 aprile 2023 alle 21:30, con Gli arancini di Montalbano.

La trama de Gli arancini di Montalbano

Si avvicina l’ultimo dell’anno: Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) non vorrebbe partire per Parigi, come invece gli ha chiesto di fare Livia (Katharina Böhm). Tra i vari inviti che ha ricevuto per passare San Silvestro in compagnia, anche quello di Adelina (Mirella Petralia), la signora che gli prepara i pranzi e gli sistema casa: la donna vuole celebrare il fatto che entrambi i suoi figli sono fuori di prigione e propone una serata a base di arancini.

Ma Montalbano, nel frattempo, deve anche occuparsi di un insolito caso, ovvero l’incidente dei coniugi Pagnozzi: marito -imprenditore edile- e la giovane moglie Stefania (Barbara Mautino) sono finiti con la loro auto in un burrone. Ma qualcosa non quadra: la loro villa è stata svaligiata e Stefania ha le unghie spezzate.

Il Commissario capisce che non è stato un incidente ed interroga Giacomo (Ludovico Caldarera), il figlio del commendador Pagnozzi, con cui non scorre buon sangue, anche per la sua decisione di sposare Stefania, che sembrava puntare solo ai soldi.

In Commissariato viene mandata, inoltre, un’audiocassetta in cui Stefania sembra dare appuntamento proprio a Giacomo, come se i due fossero amanti. Inizialmente, si pensava che a rubare nella villa fossero gli operai albanesi che la stava ristrutturando, ma il vero colpevole del furto è Pasquale (Fabio Costanzo), figlio di Adelina. Non è stato lui, però, ad uccidere i Pagnozzi.

Come finisce Gli arancini di Montalbano?

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE

Pagnozzi aveva dei rapporti con la criminalità organizzata: per questo, Montalbano si reca da Don Balduccio Sinagra (Ciccino Sineri), che gli rivela che trent’anni prima il commendador Pagnozzi aveva licenziato una giovane e bella domestica, con cui aveva avuto una relazione e che era rimasta incinta. Il figlio nato da quella relazione si chiama Calogero Picone (Francesco Foti), detto Gerry: è stato proprio lui ad uccidere la coppia, da sempre arrabbiato con l’uomo perché per colpa sua lui e la madre hanno dovuto vivere di stenti. Montalbano riesce a far scarcerare temporaneamente Pasquale, per permettergli di passare la sera di Capodanno con la madre, a cui partecipa anche lui.

Il cast de Gli arancini di Montalbano

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Katharina Böhm: Livia

Barbara Mautino: Stefania Pagnozzi

Ludovico Caldarera: Giacomo Pagnozzi

Fabio Costanzo: Pasquale

Ciccino Sineri: Don Balduccio Sinagra

Francesco Foti: Calogero Picone

Mirella Petralia: Adelina

Gli ascolti de Gli arancini di Montalbano

La prima volta che l’episodio è andato in onda, il 4 novembre 2022, fu visto da 9.892.000 telespettatori (share del 34,45%). In replica il 5 agosto 2013, fu visto da 4.505.000 persone (24,99%), il 23 settembre 2019, invece, da 4.733.000 telespettatori (20,86% di share).

Come vedere Gli arancini di Montalbano

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Gli arancini di Montalbano in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Per ora non è possibile rivedere gli episodi sulla piattaforma.