“Giuseppe e Rosanna a Temptation Island dopo il trono over”. La coppia rompe il silenzio

Diversi i protagonisti del trono over di Uomini e Donne che si sono distinti nell’ultima edizione e che hanno ottenuto un certo eco mediatico. Non sono mancate le polemiche tra cavalieri e dame, spesso Gemma è tornata al centro dell’attenzione e ha frequentato alcuni corteggiatori, e sono nate diverse coppie. Tra queste quella formata da Giuseppe e Rosanna: i due hanno lasciato il daytime del trono over insieme a nell’ultime puntate sono tornati per raccontare come vanno le cose fra loro.

La coppia è apparsa felice, e entusiasta e non affatto pentita della scelta fatta, anche se inizialmente Rosanna era scettica. Del resto il percorso di Giuseppe a Uomini e Donne è stata altalenante e spesso contestato anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari che lo hanno accusato di non essere realmente interessato a trovare una persona con cui condividere la quotidianità. Il cavaliere è uscito con alcune dame, ma non si è mai sbilanciato fino a quando non è arrivata Rosanna, con cui sembra aver trovato l’intesa perfetta.

I due piacciono al pubblico e anche agli opinionisti e vista la loro popolarità in questi giorni sono finiti al centro del gossip. Secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete da diversi giorni i due anta sarebbero tra le coppie scelte per partecipare a Temptation Island. Il reality dei sentimenti debutterà come al consueto i primi di Luglio, ma le registrazioni sono imminenti. Giuseppe e Rosanna sono prossimo a partire? Testeranno il loro amore appena nato nel villaggio delle tentazioni?

Rosanna e Giuseppe volano a Temptation Island? Parla il cavaliere

La notizia su una possibile partecipazione di Rosanna e Giuseppe a Temptation Island non ha trovato nessuna conferma ufficiale. Inoltre la coppia non potrebbe aderire al format, che per regolamento richiede un legame che duri da oltre un anno. Il rumors è stato anche smentito da Giuseppe che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Casa Lollo: “Bisogna essere almeno una coppia da un anno. Sicuramente sarà una bella esperienza, ma adesso, in questo momento no”.

L’ex cavaliere è incuriosito dall’esperienza, ma oggi sarebbe prematura visto che la storia con Rosanna è iniziata solo da qualche settimana. Ospiti a Uomini e Donne i due hanno parlato della loro relazione e di come si stanno rapportando lontano dalle telecamere. L’ex dama ha anche rivelato di aver avuto una discussione accesa con Giuseppe e di aver superato il problema con il dialogo e confronto: “Abbiamo avuto una piccola discussione ma non per motivi legati alla coppia ma per interferenza esterne che, in qualche modo, hanno condizionato il mio umore nei suoi confronti. Dopo 48 ore di discussioni, Giuseppe mi ha fatto comprendere il suo punto di vista e le sue scelte”.

Trono over, Rosanna e Giuseppe primo viaggio di coppia

Per ora Rosanna e Giuseppe si stanno conoscendo al di là del programma. Nei prossimi giorni faranno il loro prima viaggio in coppia, un’esperienza che coronerà il sogno di amore d’entrambi. Questo è sicuramente un passo importante per porre le basi di una storia duratura e potrebbe rappresentare la prova generale per una convivenza.

I due ad oggi non si sono pronunciati, fanno un passo alla volta e non voglio prendere decisioni affrettate. Ogni momento è magico per stare insieme e conoscersi, faranno tesoro di tutto il tempo che riescono a trascorrere insieme. Eppure nonostante si siano mostrati molto presi l’uno dall’altra c’è chi è ancora convinto che tra i due ci sia un accordo, e che in realtà non sono affatto una coppia.