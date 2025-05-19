Giuseppe Cruciani: età, fidanzata, titolo di studio, dove vive, stipendio

Giuseppe Cruciani, volto noto de La Zanzara, continua a far discutere: età, vita privata, studi e curiosità su di lui.

Chiunque abbia ascoltato almeno una volta La Zanzara su Radio 24 sa benissimo chi è Giuseppe Cruciani. Voce pungente, tagliente, spesso provocatoria, Cruciani è uno di quei personaggi che o si amano o si detestano, senza mezze misure.

Però, al di là delle opinioni che può suscitare, resta uno dei volti – e delle voci – più riconoscibili del panorama radiofonico e televisivo italiano. Sempre diretto, mai banale, con quel modo di fare che sa accendere il dibattito anche su un argomento all’apparenza insignificante.

Tutto su Giuseppe Cruciani

Classe 1966, Giuseppe Cruciani è nato a Roma e oggi ha quindi 58 anni. Nonostante le sue radici romane, Cruciani si muove con disinvoltura tra la capitale e Milano, città in cui lavora stabilmente. Infatti, vive a Milano da anni, proprio per motivi professionali, anche se spesso si sposta in giro per l’Italia. È uno di quelli sempre in movimento, un po’ per indole e un po’ per necessità, dato che la sua presenza è richiesta in tv, in radio, agli eventi, nelle polemiche. E sì, Cruciani alle polemiche non dice mai di no, anzi le alimenta con una certa arte.

Dal punto di vista accademico, ha una solida formazione. Dopo il liceo, Cruciani ha studiato Scienze Politiche, laureandosi all’Università La Sapienza di Roma. Un percorso classico, che però ha sempre affiancato alla sua passione per il giornalismo. Già da giovane si era avvicinato al mondo dell’informazione e ben presto ha capito che quella sarebbe stata la sua strada. E infatti, con il tempo, si è costruito una carriera tutta sua, arrivando a imporsi come una delle voci più incisive del talk radio italiano.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Cruciani è notoriamente riservato. Negli anni ha avuto una relazione lunga dalla quale è nata una figlia, di cui parla spesso con affetto e orgoglio. Oggi, però, la sua situazione sentimentale non è chiarissima. Si parla di una fidanzata, ma l’identità della compagna non è mai stata ufficializzata. D’altronde, Cruciani è uno che divide tutto con il pubblico, tranne le questioni troppo intime. Non ama esporre troppo la sua vita privata e, pur essendo sempre in prima linea nel dire la sua su tutto e tutti, quando si tratta di sé preferisce restare un passo indietro.

Tema sempre caldo quando si parla di personaggi pubblici: lo stipendio. Anche qui, ovviamente, non ci sono cifre ufficiali. Però, considerando la longevità del programma La Zanzara, i numeri degli ascolti, le partecipazioni televisive e la popolarità che lo circonda, è facile immaginare che Cruciani guadagni bene. Senza ombra di dubbio, parliamo di cifre da professionista affermato, che vive del proprio nome e del proprio seguito. Per Giuseppe Cruciani, si stima che il suo stipendio annuo sia di circa 176.000 euro annui solo per La Zanzara, secondo un’analisi di Glassdoor. E anche se su questo non ha mai rilasciato dettagli, non è certo uno che fa mistero di vivere una vita agiata.

Cruciani è così: diretto, spesso irritante, ma sempre lucido. Non cerca consensi facili, anzi li respinge. Il suo obiettivo è far parlare, scuotere, disturbare se necessario. E in un panorama sempre più piatto e prevedibile, questo approccio – che piaccia o meno – continua a funzionare. Dietro al personaggio c’è un uomo colto, preparato, consapevole. Uno che sa esattamente cosa dire, come dirlo e quando fermarsi. Anche se, a dirla tutta, fermarsi non è mai stata la sua specialità.