Giuseppe Cruciani e le parole (inaspettate) su David Parenzo fuori da La Zanzara

C’è un Giuseppe Cruciani che tutti conoscono: quello tagliente, schietto, senza filtri, che ogni sera travolge e scuote gli ascoltatori del suo programma radiofonico La Zanzara. E poi c’è un Giuseppe Cruciani “inedito”. La recente intervista rilasciata al Corsera mostra un suo lato nascosto, un uomo che appare riflessivo e più aperto nel rivelare ciò che ha nel cuore, lasciandosi andare sul suo passato, sulle sue relazioni e anche su David Parenzo, compagno inseparabile d’avventura.

Cruciani ha mostrato lati poco esplorati del suo carattere, affrontando con sincerità anche la sua visione politica, spesso al centro dell’attenzione e valutata come “di destra”, su cui ha voluto precisare: “Non è vero che sono il megafono del governo di centrodestra.” aggungendo: “È ridicolo per uno che vuole il matrimonio omosessuale, la droga liberalizzata, l’adozione ai gay, ed è contro la chiusura dei negozi di cannabis light. Mi sento molto più antifascista di chi grida al fascismo continuamente”

Il conduttore ha raccontato anche la sua storia familiare, parlando della madre malata e del padre scomparso di leucemia nel 2008. Cresciuto in una famiglia che non amava esternare le emozioni, ha imparato a fare lo stesso. La figura della madre, oggi affetta da una grave patologia neurodegenerativa, lo accompagna ancora nel ricordo: “Mi ha insegnato a non sprecare. Anche per questo ho un rapporto disincantato col denaro. Non rincorro il lusso, voglio solo la libertà di fare ciò che mi piace”.

Le parole di stima per il collega

Anche il padre ha segnato profondamente la sua traiettoria. Cruciani ammette di non sapere se avrebbe approvato la sua carriera in radio, ma proprio quella disciplina paterna sembra aver plasmato il suo modo di lavorare, sempre diretto, sempre fuori dagli schemi. Sulle sue relazioni passate, Cruciani mantiene una linea di riservatezza, ma è più aperto invece al racconto sul presente: da dieci anni è legato a Eleonora, con cui convive, ma il matrimonio non lo convince. “Lo vedo come un contratto, e poi ci sono già passato”, dice, ipotizzando ironicamente delle nozze “a tempo”, come i calciatori.

C’è spazio anche per l’autocritica: parlando del ruolo di padre, Cruciani si definisce distante, non particolarmente presente nella quotidianità della figlia Viola. E aggiunge: “Forse un giorno capirà quanto è importante per me, anche se non glielo dimostro spesso”.A sorprendere, però, non sono state tanto le stoccate al mondo dello spettacolo o alla Chiesa, quanto il tono quasi affettuoso con cui ha parlato del collega con cui divide la scena da anni: David Parenzo.

Sì, perché proprio Cruciani, che in radio spesso inscena battibecchi infuocati con Parenzo, fuori dal microfono si sbilancia. Lo definisce un grande professionista e, soprattutto, una persona dalla forza familiare straordinaria. Parole che rivelano una stima che va oltre il ruolo e il personaggio, e che raccontano un’amicizia vera, cementata da anni di dirette, scontri e complicità: “David è un conduttore televisivo formidabile, ha una sua anima pop chiambrettiana che secondo me dovrebbe far uscire di più. Ma di lui ammiro soprattutto il suo legame fortissimo con la famiglia, la vecchia e la nuova: i figli mi chiamano zio. Ecco, penso che lui tragga da loro la forza straordinaria che gli permette di fare tutto quello che fa.” Le sue parole.