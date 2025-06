Giuseppe Brindisi: età, moglie e figli, laurea, dove vive. Tutto sul giornalista di Zona Bianca

Conduttore molto apprezzato, da oltre trent’anni Giuseppe Brindisi è uno dei volti di punta di Mediaset. Una passione, quella per il giornalismo, che gli viene da lontano. Il giornalista barese ha cominciato giovanissimo a operare nel mondo dello spettacolo e della radio, prima come deejay e speaker radiofonico. E durante gli anni universitari ha lavorato contemporaneamente come giornalista sportivo.

Una vita professionale interamene consacrata a Mediaset quella di Brindisi, che ha lavorato a fasi alterne su tutte le reti dell’azienda di Cologno Monzese, dagli esordi negli anni Novanta su Italia 1 prima di un decennio a lavorare per Canale 5 e infine il passaggio a Rete 4. Tutto quello che c’è da sapere sul volto – e ideatore – del programma di informazione e di attualità Zona bianca.

Giuseppe Brindisi, un conduttore che ha iniziato molto presto

Il giornalista e conduttore televisivo Giuseppe Brindisi nasce il 7 giugno 1962 a Modugno, in provincia di Bari. Comincia a 17 anni come deejay e speaker radiofonico. Si iscrive poi a Scienze Politiche all’Università di Bari e nel frattempo lavora come giornalista sportivo nelle più importanti radio private locali. Il 1990 è l’anno del grande salto in televisione: Brindisi debutta come inviato dalla Puglia nella redazione sport di Pressing, il programma di approfondimento calcistico di Mediaset.

L’anno successivo si traferisce a Milano per entrare a far parte della redazione sportiva di Videonews, una testata dell’emittente berlusconiana indipendente dai suoi giornali. Nella capitale lombarda ricopre due incarichi: continua a fare l’invitato di Pressing (stavolta da Milano) e il conduttore di Studio Sport, il TG sportivo di Italia 1.

Dal ’93 lo troviamo a Studio Aperto, dove conduce tutte le edizioni del TG. Nel 2000 il giornalista si sposta a Roma per andare a fare il caporedattore della redazione romana di Studio Aperto. Ci rimane fino all’anno successivo, quando passa al TG5 per mettersi alla guida della sezione Internet e occuparsi delle notizie di politica e attualità pubblicate online.

Il passaggio da Canale 5 a Rete 4

Dopo il passaggio alla rete ammiraglia Mediaset Brindisi diventa anche conduttore del TG5, prima dell’edizione notturna del telegiornale, poi di quella diurna delle 13:00. Conserva questa posizione fino al 2011, intervallata da una breve pausa nel 2005 quando insieme a Benedetta Corbi conduce Verissimo su Canale 5. Sempre insieme a Corbi, nel 2011 ritorna a Milano per lavorare a News Mediaset. Due anni dopo passa al TG4, in veste di caporedattore, e conduce l’edizione serale delle 19:00.

Dal 2013-2014 il giornalista di Modugno è il volto di Dentro la notizia, programma di approfondimento del TG4. Nella stagione successiva Brindisi torna alla condizione del telegiornale. Il 2015 è l’anno della conduzione di Dalla vostra parte… anche d’estate, spino-off estivo dell’omonima trasmissione.

Tra il 2018 e il 2019 è al fianco di Veronica Gentili alla guida del talk show politico Stasera Italia, sempre su Rete 4, prima di lasciare il ruolo alla collega. Dal 7 aprile 2021 conduce Zona bianca, nuovo programma di informazione e di attualità in onda nella prima serata di domenica su Rete 4. L’anno successivo diventa vicedirettore di Videonews.

Il giornalista di origini pugliesi è una persona molto discreta che tiene molto alla riservatezza. Si sa che vive a Roma insieme alla famiglia. È sposato con la collega Annamaria Capozzi, giornalista professionista classe 1968 che si occupa di costume e società, cronaca rosa, sport e spettacolo. Nel 2006 la coppia ha avuto una figlia di nome Benedetta.