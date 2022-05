Prima l’autocritica e le scuse ai tifosi per una bruciante retrocessione, poi l’attacco, frontale ed inaspettato. Tommaso Giulini si è scagliato contro Fabio Caressa durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, che aveva sottolineato come la clamorosa discesa in Serie B fosse giunta nonostante il ko casalingo della Salernitana. Un’occasione ghiottissima, non sfruttata dai sardi, che contemporaneamente non sono riusciti a superare un Venezia già condannato.

Il presidente rossoblu, però, ha rifiutato di replicare al conduttore: “Caressa, a te non rispondo perché sei stato il primo a farci un’infamata la settimana scorsa, quindi non ho niente da dirti”.

Caressa, visibilmente spiazzato, ha chiesto subito chiarimenti a Giulini, che ha fatto riferimento alle notizie uscite in merito ad una possibile cessione del club. Indiscrezione rilanciata proprio da Caressa una settimana fa.

"CARESSA, A TE NON RISPONDO. CI HAI FATTO UN'INFAMATA IN SETTIMANA" "SI SPIEGANO MOLTE COSE DI QUESTA STAGIONE" pic.twitter.com/B40IqxiVOr — Massimo Falcioni (@falcions85) May 22, 2022

“Senza verificare, senza chiedere niente a nessuno, hai dichiarato che il Cagliari stava passando di proprietà e che il sottoscritto stava cedendo la società”, ha proseguito Giulini. “Avresti potuto verificare”.

Caressa a quel punto ha reagito, non nascondendo una palese irritazione: “Ho riportato una notizia che mi era arrivata in quel momento e che alcuni nostri giornalisti avevano controllato. Non è un’infamata. Se un giornalista ha un’informazione da alcune sue fonti la dice, se lei ritiene che riportare una notizia sia un’infamata mi spiego tante cose che non sono andate quest’anno. Evidentemente ha una visione del calcio e del mondo che forse non è tanto attuale”.

Giulini, tuttavia, non ha arretrato di mezzo centimetro, ribadendo come certe notizie abbiano contribuito a turbare ulteriormente l’ambiente.

“Arrivederci presidente, vorrà dire che è colpa nostra se siete retrocessi”, ha tagliato corto il padrone di casa.