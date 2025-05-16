Fiction, teatro, passando per la comicità e la radio: il talento versatile di Giulia Vecchio conquista il pubblico tra ruoli drammatici, imitazioni brillanti e un legame profondo con le sue radici pugliesi.

Giulia Vecchio: l’imitazione di Milly e Monica Setta, Miss Italia e Il Paradiso delle Signore, la vita privata

Da Anna Imbriani de Il Paradiso delle Signore alla simpatica imitazione di Monica Setta a GialappaShow su Tv 8, Giulia Vecchio è un’attrice che riesce a interpretare ruoli diversi con successo e disinvoltura. Nata a Mesagne in provincia di Brindisi nel 1992 si appassiona alla settima arte durante una gita scolastica al Teatro Greco di Siracusa.

Conseguito il diploma di liceo classico lascia subito la Puglia per andare a studiare a Milano presso il Piccolo Teatro completando il percorso nel 2014. Seguono anni di teatro e di partecipazioni a serie televisive di successo come tra gli altri Don Matteo, Tutto può succedere, Cops, Un passo dal cielo, Blanca e la già citata e amatissima serie italiana, Il Paradiso delle Signore, dove ha vestito i panni della “ragazza di provincia in cerca del buon partito da sposare”.

Nella parte di Imma si è fatta conoscere dal grande pubblico, ma nel curriculum Giulia Vecchio spiccano anche programmi televisivi, di grande successo, la radio e Miss Italia, concorso a cui ha partecipato all’età di 18 anni arrivando alle finali con la fascia della sua regione.

Artista a tutto tondo dalle mille sfaccettature

Giulia Vecchio ha debuttato sul palcoscenico nel 2011 con lo spettacolo Le avventure della villeggiatura per poi spaziare nei diversi settori dello spettacolo. Il pubblico più attento la ricorda in Contenuti Zero il collettivo di comici e musicisti con sede nel capoluogo lombardo, famoso sui social che le apre le porte della televisione in particolare quella del Bar Stella.

Fidanzata con Carlo Amleto, durante un’intervista di Fanpage, l’attrice ha raccontato come sono stati notati da Stefano De Martino che li contattò subito per averli nel suo show: “Ci ha scoperti durante il Covid. Aveva fiutato qualcosa di cui poteva aver bisogno nel suo programma, che era molto vicino a noi come gusto, un po’ di nicchia. Abbiamo scoperto una persona che non conoscevamo, un artista pazzesco”. Da lì ad altri progetti il passo è stato breve.

L’anno scorso è ritornata a Teatro con uno spettacolo di grande successo “Non so piangere a comando” nato dal desiderio di parlare delle sue radici pugliesi e della vita nel Sud, dove commedia e tragedia si mescolano, proprio come in una pièce di Eduardo De Filippo.

“Volevo creare qualcosa che potesse parlare di me, che avesse al suo interno sia tragedia che commedia, poi quando ho iniziato a sviluppare l’idea, ho sentito la necessità di virare sull’auto fiction. Non avevo mai avuto un’espressione artistica che fosse solo mia, al di fuori del percorso di attrice o di Contenuti Zero.” Ha confidato sempre a Fanpage.

In questo periodo invece è su TV8 con l’imitazione di Monica Setta nel programma cult condotto dal Mago Forrest e la Giallappa’s Band: un ruolo comico che strappa sorrisi e che l’ha catapultata in un mondo che ha sempre seguito da fuori, come lei stessa ha confidato in un post su Instagram: “Avevo 15 anni, mi drogavo di Gialappa’s, Avevo 21 anni, mi drogavo di Gialappa’s, Ho 33 anni, mi faccio di Gialappa’s. No, non è un’allucinazione: da stasera alle 21.30 su tv8 ci sarò anche io nel grande carro carnevalesco del GialappaShow !”Scriveva qualche mese fa. Strepitosa anche nel ruolo di Milly Carlucci:

“Mi piace molto, lei è deliziosa, bravissima – ha confidato la conduttrice della Rai al settimanale Chi – “Lo scopo di un’imitazione è quello di divertire punteggiando, mettendo in evidenza caratteristiche che possono essere una presa in giro, ma è questo il bello”. Al contrario di Setta che invece non ha gradito.

Nonostante sia estremamente riservata sulla sua vita, l’attrice vive da un pò di tempo una storia d’amore con Carlo Amleto con il quale è stata anche inviata del Festival di Sanremo 2025 per Rai Radio 2 dove conduce tra le altre cose il programma Afa Azzurra Afa Chiara.