Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventano genitori

Oggi, venerdì 19 luglio 2024, attraverso un annuncio social con tanto di scatti del primo pancino, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato che, nei prossimi mesi, diventeranno genitori. Per la giovane influencer si tratta dalle prima gravidanza, mentre l’aspirante attore e conduttore è papà già del piccolo Leonardo, avuto dalla relazione con Ariadna Romero.

Ecco le prime parole della coppia su Instagram:

Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro.

Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande.

Adesso siamo pronti a vivere per te..

Mamma e Papà

Nel giro di pochi minuti, il post è stato bersagliato di like e auguri speciali da parte di amici, familiari e personaggi del mondo dello spettacolo: da Giulia De Lellis ad Alessia Marcuzzi passando per Simona Ventura (“Tanti tanti auguri Giulietta e Pier. una cosa bellissima”).

I futuri genitori si sono conosciuti durante la partecipazione alla terza edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo quell’esperienza, non si sono più mollati.

Intervistata nel 2023, da Silvia Toffanin, nel salotto di ‘Verissimo’, la Salemi aveva espresso il desiderio di allargare la famiglia accogliendo, in casa, in tempi brevi, la cicogna:

“Sogno due figli. Come prima figlia vorrei una femminuccia, ma ne sogno due perché io sono stata figlia unica e ho sempre desiderato un fratello o una sorella”

E chissà che, dopo la nascita del bebè, la coppia non decida di convolare a giuste nozze. I fan dei Prelemi sognano di vedere Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con l’abito da cerimonia. Saranno accontentati prima della fine del 2024?