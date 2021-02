Prima puntata di Live non è la d’Urso post Grande Fratello VIP anche per Giulia Salemi che ha superato la prova di fuoco, le 5 sfere. Chiaramente al centro del dibattito la storia con Pierpaolo Pretelli difesa fortemente da Giulia che si è ritrovata davanti a sé ben 4 sferati contro di lei: Caterina Collovati, Simona Izzo, Vladimir Luxuria ed Alessandro Cecchi Paone. L’unica sferata a favore di Giulia è stata Arianna David che ha cercato di arginare gli attacchi delle 3 opinioniste.

Nonostante le continue critiche ricevute, Giulia ha saputo difendere il suo rapporto con l’ex velino sottolineando che lei non è una ragazza che ad ogni reality show cerca l’amore. La Collovati si è persino spinta a dire “non può passare il messaggio che per raggiungere i propri sogni allora bisogna andare in tutti i grande fratello per infilarsi sotto le lenzuola con qualcuno” scatenando la furia di Giulia: “Che cosa triste che hai detto“.

Insomma tutti i nodi al pettine stanno venendo fuori. Oltre tutto questo c’è anche un ‘file’ da chiarire e che si chiama Abraham, l’ex fidanzato di Giulia che circa 6 anni fa la conquistò (ad un reality show) portando avanti una relazione di qualche anno. Finita la storia per motivi di lontananza, i due non si videro più. Recentemente Abraham è stato ospitato a Live non è la d’Urso dove ha espresso la sua voglia di tornare insieme a Giulia, appello che evidentemente non è stato accolto dall’ex gieffina che afferma:

Non lo voglio incontrare. Penso sia doveroso e rispettoso nei confronti di Pierpaolo che ora è nella casa e concorre alla finale del GF. Onde evitare che possano passare messaggi sbagliati, preferisco tutelare Pierpaolo. Non ho nulla contro Abraham e non ho nessun problema con lui e non ho nemmeno paura di vederlo.

Per ultimo, Giulia Salemi lascia un messaggio al suo ex: “Ti voglio bene, noi siamo amici ma io sono felicemente innamorata. Spero che tu possa trovare presto l’amore“.