Per l’edizione numero 107 del Giro d’Italia (al via il prossimo 6 maggio), la sigla è firmata da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti

È una delle competizioni sportive più avvincenti e seguite nel nostro paese, il Giro d’Italia. Giunto alla sua 107ma edizione, come da tradizione la corsa rosa accompagna la seconda parte della stagione primaverile nei pomeriggi degli appassionati di ciclismo. Al via da Venaria Reale il prossimo 4 maggio, il Giro 2024 si concluderà per la sua prima volta nella capitale, a Roma, il 26 maggio.

Il 107° Giro d’Italia sarà seguito in diretta dai canali Rai, in Tv su Rai 2 e Rai Sport, in radio e su web nella piattaforma Rai Play.

Novità di quest’anno riguarda, tra le altre cose, la sigla. La colonna sonora dell’edizione al via tra meno di un mese avrà per firma nientemeno che Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il cantautore, attivo ciclista per passione – come testimoniato anche nel docu-trip per Rai Play Aracataca, non voglio cambiare pianeta -, presta la sua voce ad un brano dinamico e ritmato come nel suo stile e nel carattere della gara che sarà.

Il video della sigla cantata da Jovanotti (Anteprima TvBlog)

Il brano è stato fatto ascoltare durante la puntata di Viva Rai 2 questa mattina, 12 aprile. Noi di TvBlog vi mostriamo in anteprima la clip.

“La sigla di Jovanotti rappresenta un momento significativo nella promozione della Corsa rosa” scrive la Rai che si dice “orgogliosa di collaborare con un grande talento creativo del calibro di Lorenzo Jovanotti, grande fan del Giro“.

L’operazione è stata coordinata dall’area creativa della Direzione Comunicazione della Rai “confermando l’impegno dell’azienda nel sostenere iniziative sempre innovative e di valore per il pubblico” conclude il comunicato.

Giro d’Italia 2024, il testo della sigla cantata da Jovanotti

Di seguito il testo della nuova sigla del Giro d’Italia edizione 107, scritta e cantata da Jovanotti:

Ruote, ruote, girano le ruote Giro d’Italia! Giro d’Italia! Ruote, ruote, girano le ruote La carovana! E mi hanno messo su una sella dura e mi hanno detto “adesso pedalare!” Lungo una strada in mezzo alla natura Città lontane fino al lungomare Telaio in fibra di carbonio ardente E gambe forti come due pistoni. Ruote, ruote, girano le ruote Ali, ali, girano i pedali Ruote, ruote, girano le ruote La carovana! La carovana! E gli occhi allegri degli Italiani in gita Giro d’Italia, il bello della vita! E gli occhi allegri degli Italiani in gita Giro d’Italia, il bello della vita Ruote, ruote, girano le ruote.