In questi giorni se ne è tornati a parlare per il suo rapporto con Chiara Ferragni, ma chi è Giovanni Tronchetti Provera? Tutto quello che c’è da sapere sul noto imprenditore

Giovanni Tronchetti Provera: età, ex moglie e figli, dove vive, lavoro e titolo di studio. Tutto sul nuovo amore di Chiara Ferragni

È figlio di una importante dinastia di imprenditori di spicco, nel panorama industriale italiano, e noto per essere manager dell’azienda di famiglia, Pirelli. Stiamo parlando, naturalmente, di Giovanni Tronchetti Provera, 42 anni, figlio dell’imprenditore Marco Tronchetti Provera, attualmente alla vicepresidenza del gruppo Pirelli e già presidente di Telecom Italia. La madre di Giovanni è Cecilia Pirelli, erede del suddetto gruppo fondatore dell’azienda in questione, vero e proprio colosso nell’ambito del settore pneumatici.

Diplomatosi al Liceo Scientifico, consegue una laurea in Business Management alla London English School, il che lo porta a intraprendere la stessa carriera del padre, ossia nel campo industriale. Ed è proprio dopo gli studi accademici che comincia a lavorare nell’azienda familiare, occupando, con il tempo, posizioni e incarichi sempre più cruciali al suo interno, fino a raggiungere il ruolo attuale, ossia quello di manager.

Giovanni è un imprenditore di talento e successo, con un importante patrimonio, tanto da essere annoverato tra i manager più pagati del nostro Paese.

Giovanni Tronchetti Provera: figli, ex moglie, dove vive

La vita di Giovanni Tronchetti Provera è caratterizzata da una profonda riservatezza, ma ci sono stati e ci sono ancora, momenti in cui è finita sotto i riflettori.

Tronchetti Provera ha vissuto un romantico matrimonio in spiaggia, in Messico, nel 2016, con l’imprenditrice Nicole Moellhausen, con tanto di dress code completamente in bianco. La coppia ha avuto tre figli, ma la loro relazione si è conclusa nel 2023.

Il manager di Pirelli vive attualmente a Milano, e nel 2024, sulla sua vita si sono accesi nuovamente i riflettori per una presunta relazione con la nota influencer, Chiara Ferragni. In quel periodo, i due erano stati avvistati a Villa d’Este, sul Lago di Como, mentre pranzavano assieme.

Da quanto si apprende, l’incontro tra Tronchetti Provera e Ferragni sarebbe occorso a Ibiza nell’estate 2024 e da lì sarebbe nato un flirt. In seguito è arrivata la conferma della loro relazione ma nel corso di quest’anno ci sono stati dei momenti difficili, che pare abbiano superato, e la loro relazione continuerebbe ancora oggi.

Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni, cosa è accaduto dopo la prima foto di coppia

E proprio a proposito del rapporto tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, qualche giorno fa, l’influencer aveva postato una loro foto di coppia, la prima, per l’esattezza.

La cosa ha sorpreso, in effetti, per via della riservatezza del manager su certe questioni. Ma cosa è accaduto, dopo il post in questione? Gli ultimi rumors social parlano di un po’ di maretta all’interno della famiglia, da sempre restia a stare eccessivamente sotto la luce dei riflettori.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha spiegato che la pubblicazione della prima foto di coppia avrebbe scatenato qualche malumore:«A noi è arrivato un messaggio diretto: ‘Ha sfidato la sua famiglia’. Sì, questa situazione ha creato un po’ di agitazione, e le prove si sono viste nel modo in cui lei ha gestito il compleanno di Provera: ha cercato di farlo passare in sordina, con una semplice tortina presa a St. Moritz dove si trovava con lui».

Nei giorni a seguire, spiega ancora il giornalista, non c’è stato nessun augurio social, né foto. Vedremo, dunque, se queste indiscrezioni troveranno conferma.