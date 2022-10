Giovanni Ciacci eliminato dal Grande Fratello Vip 7

Giovanni Ciacci è l’ultimo eliminato dal ‘Grande Fratello Vip 7‘. Il costumista ha perso il televoto salvezza (con appena il 3% delle preferenze) contro Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi nella quinta puntata in onda oggi lunedì 3 ottobre 2022.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa è Giovanni. #GFVIP pic.twitter.com/tBplzDWb1R — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2022

Il pubblico, in studio, ha accolto con entusiasmo l’uscita dal gioco di Ciacci. Nel corso della puntata, anche Alfonso Signorini ha bacchettato l’ex volto di ‘Detto Fatto’, criticato aspramente per il comportamento tenuto con Marco Bellavia durante la sua permanenza in casa:

Quello che mi fa più male non sono le parole. Mi direte che non avevate capito e non posso darvi torto. Quello che mi fa male sono i gesti, quello che ho visto. Ci ha fatto male vedere una persona rannicchiata nel dolore e due che passando se ne sono infischiate. L’indifferenza fa male, Giovanni, quell’indifferenza contro la quale ti sei tanto battuto. Ti sei scagliato contro il pregiudizio, l’ignoranza, quelle che ho visto da parte tua.

L’ormai ex gieffino ha cercato, in qualche modo, di giustificarsi:

Ce l’avevo con lui per quello che aveva detto, non ho capito il suo disagio. Non si capiva cosa stava succedendo, quando lo abbiamo trovato a terra non si capiva se stava piangendo o pregando.

Il conduttore, però, è andato dritto per la propria strada:

Non dire cazzxte, almeno scusati.

Le reazioni sui social

L’opinionista di Barbara d’Urso è finito nell’occhio del ciclone per alcune frasi contro l’ormai ex compagno d’avventura, Marco Bellavia. Non sono mancate le reazioni sui social di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo:

Ehhhhhhhhh checcazzzo! Le persone si rivelano prima o poi — Elisa D'Ospina (@ElisaDospina) October 3, 2022

Ciacci si è’ fatto riconoscere.

I contenuti suoi no di certo. E Dio grazie. https://t.co/EPo6M4CBc6 — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) October 3, 2022

FABRIZIO CORONA E YOUNG SIGNORINO SOTTO IL POST DI GIOVANNICLOWNCIACCI #GFVIP pic.twitter.com/ybrScqyfhp — 💜dani🔮 (@DanielaLemme) October 3, 2022

Saluta la televisione per sempre. La tua maschera è caduta. Ora chi ti viene incontro. L’indifferenza pe te sarà sempre il tuo contrappasso.