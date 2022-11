In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre come ogni anno nella giornata di domani, 25 novembre. vediamo la programmazione tv dedicata a questa particolare giornata. La tematica troverà spazio domani in tutte le trasmissioni del daytime di Rai1, ad eccezione di È sempre mezzogiorno, e anche nell’appuntamento di Uno Mattina In Famiglia in onda domenica 27 novembre.

Nella Rai2 ferma con i propri programmi di daytime causa Mondiali, ad occuparsi della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sarà Tg2 Italia, l’appuntamento mattiniero condotto da Marzia Roncacci, mentre su Rai3 la giornata sarà appannaggio sia di Passato e Presente, sia del film programmato in prima serata, La vita che verrà.

Passando alle reti tematiche, in Rai la programmazione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne troverà spazio su Rai5 con Doppio taglio (15:50), uno spettacolo teatrale nato dall’incontro tra Marina Senesi e Cristina Gamberi, su Rai Premium con il documentario La prima donna che – Tina Lagostena Bassi e il film Io ci sono, che racconta storia dell’avvocatessa Lucia Annibali, su Rai Gulp con i cartoni Il serpente piumato e Vanille e il film Mani rosse, che affronta il delicato tema degli abusi domestici.

Rai Storia ripercorrerà l’istituzione e i modi in cui è stata celebrata la giornata in Il giorno e la storia, poi trasmetterà Italiani – Tina Lagostena Bassi, Passato e presente – La violenza contro le donne, mentre Rai Scuola per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne manderà in onda gli Speciali Scuola Il mio nome è donna e La parità di genere. Per la giornata di sabato 26 novembre è invece previsto in seconda serata sempre su Rai Storia Una giornata particolare – Dacia Maraini – contro la violenza sulle donne, mentre Rai Gulp trasmetterà in prima serata Rocca cambia il mondo e in seconda serata Dilili a Parigi.

Su Crime+Investigation (canale 119 di Sky) andrà inoltre in onda a partire da domani sera la serie #SCRIVIMIQUANDOARRIVIACASA, nella quale, nei dieci episodi complessivi, si ripercorrono le storie di aggressioni e violenze, riportando l’attenzione proprio sull’importanza di garantire sicurezza alle donne quando sono da sole in pubblico e prevenire episodi di violenza di genere.