Gioco Sporco – I misteri dello sport: stasera su Italia 1 il docufilm su Filippo Raciti

La seconda serata del giovedì di Italia 1 sarà dedicata stasera per l’ultima volta ai docufilm della serie Gioco Sporco – I misteri dello sport, sei appuntamenti curati dalla redazione di SportMediaset che puntano ad approfondire i casi più misteriosi dello sport con interviste esclusive, documenti inediti, testimonianze dirette e flashback narrativi.

Dopo le prime puntate dedicate a Oscar Pistorius, Diego Armando Maradona, Denis Bergamini, Ayrton Senna e Marco Pantani, il sesto e ultimo appuntamento in programma per stasera, giovedì 28 marzo, è incentrato sulla drammatica morte dell’ispettore Capo di Polizia Filippo Raciti, scomparso in servizio il 2 febbraio 2007 dopo essere intervenuto per sedare gli scontri ultras alla fine del derby Catania-Palermo. Per la sua morte, nel 2012, sono stati condannati dalla Corte di Cassazione i due ultras catanesi Antonino Speziale (8 anni e 8 mesi di reclusione) e Daniele Micale (11 anni di reclusione).

La sesta puntata di Gioco Sporco – I misteri dello sport analizzerà la dinamica di quella tragica serata a Catania, le indagini e il processo che ha portato alla condanna dei due ultras. Come accaduto anche per gli altri docufilm, anche stasera a fornire una panoramica a 360 gradi dell’accaduto saranno testimoni che hanno conosciuto Filippo Raciti, a cominciare dalla moglie Marisa Grasso:

Io non sento di perdonare nessuno. La mia forza nell’affrontare questa tragedia è stata nel credere tanto in Dio e nella vita. Sono uscita dai tribunali con delle sentenze che però non mi hanno restituito qualcosa. Non ho più motivo di sentire i nomi di questi soggetti. I loro nomi e il loro pensiero devono stare lontano da me e dai miei figli.

A fornire la propria versione degli eventi sarà anche uno dei due condannati, Antonino Speziale:

Per quasi tutto il mondo io sono l’assassino dell’ispettore Raciti. Mi è cambiata la vita, mi hanno fatto pagare un omicidio che non ho commesso. Ma sono sereno con la mia coscienza, non ho ucciso Raciti e ho pagato tutta la mia pena fino all’ultimo giorno. […] Mi piaceva fare scontri. Non ho mai nascosto che il mondo ultras mi è sempre piaciuto, ne ho sempre fatto parte e ne faccio parte tutt’ora.

Oltre a ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte di Raciti, il docufilm approfondirà alcuni aspetti della vicenda con la criminologa Margherita Carlini, la psicologa Francesca Cenci e il C.T. della Nazionale femminile di Pallavolo Julio Velasco.

L’appuntamento col docufilm dedicato a Filippo Raciti della serie Gioco Sporco – I misteri dello sport è per l’1.00 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, subito dopo la nuova puntata de Le Iene presentano: Inside.