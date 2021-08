È morto Gino Strada, fondatore della ONG Emergency

Scompare all’età di 73 anni il fondatore della Organizzazione non governativa Emergency, Gino Strada. La notizia è stata appresa da fonti vicino alla famiglia e diramata attorno alle 13:45 di oggi, venerdì 13 agosto 2021. Secondo quanto emerge dalle informazioni diramate fino a questo momento, il medico e attivista soffriva da tempo di problemi al cuore.

Strada nel 1994 è stato dunque l’ideatore dell’associazione umanitaria per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo, associazione che nell’arco della sua storia ha fornito aiuti umanitari a milioni di persone in giro per il mondo.

Gino strada, le apparizioni in TV

Le sue ospitate in TV hanno posto una lente d’ingrandimento sull’attività di Emergency. Durante gli anni della guerra in Bosnia, a Sarajevo, e nei primi anni 2000 negli anni della guerra in Iraq (2003) ha presenziato in programmi di rilievo come il Maurizio Costanzo Show, luogo in cui ha sempre apertamente manifestato la contrarietà a tutti i tipi di guerre nonché trasmissione in cui spesso è stato al centro di accesi confronti con personaggi del mondo politico e sociale.

Di Costanzo ne parlò in un’intervista concessa al Corriere della Sera nel gennaio 2019 spiegando come, Emergency, è riuscita a crescere anche grazie alla visibilità mediatica dalla sua nascita avvenuta 27 anni fa, nel 1994:

A casa mia a Milano, fino a ore tarde. Carlo Garbagnati, una ventina d’amici, non tanti medici (erano scettici). E la mia adorata Teresa, che sarebbe diventata insostituibile. Ci fu una cena al Tempio d’Oro, in viale Monza. Raccogliemmo 12 milioni di lire, ma volevamo cominciare dal genocidio in Ruanda e non bastavano. Ne servivano 250. Io dissi: beh, ragazzi, firmiamo 10 milioni di cambiali a testa… Per fortuna venni invitato da Costanzo e, puf, la tv è questa cosa qui: in un paio di mesi, arrivarono 850 milioni. Gente che mi suonava al campanello di casa, ricordo una busta con dentro duemila lire spillate.

Fu anche protagonista di un uno contro tutti nel novembre 2002, a circa un anno dall’attacco alle Torri Gemelle di New York e pochi mesi dal conflitto in Medioriente.

Solo 3 settimane fa, Strada fu ospite in videoconferenza per Impact! uno degli incontri avvenuti in occasione del Festival Giffoni: “Facendo il chirurgo sono arrivato alla conclusione che il mio nemico è la guerra” disse davanti ad un pubblico di giovanissimi.

Tra gli altri programmi in cui Gino Strada è stato ospitato, anche Che tempo che fa. Vediamo l’estratto dalla puntata del 29 novembre 2020.

Fra il 2020 e il 2021, Gino Strada è apparso anche a Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, Piazzapulita su La7 e Aspettando le Parole di Massimo Gramellini su Rai 3.