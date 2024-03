Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la ragazza 22enne uccisa l’11 novembre 2023 dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, sta per tornare in televisione. Stavolta, Cecchettin ha scelto Timeline, il programma domenicale di Rai3 condotto brillantemente da Marco Carrara, per promuovere il suo libro dal titolo Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia (Rizzoli). Sarà l’occasione per parlare del ruolo dei giovani e dei social media nella lotta alla violenza contro le donne.

Gino Cecchettin a Timeline: le dichiarazioni

Cecchettin, che nei giorni scorsi è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa su Nove, di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado su Rete 4 e di Marco Damilano a Il cavallo e la torre su Rai3, ha condiviso una riflessione sul ritorno alla normalità della vita, dopo la tragedia familiare subita:

I genitori di Filippo stanno vivendo un dramma ancora più brutto, per loro la vedo difficile riprendere un’attività normale, io posso sempre riservare nel mio cuore un ricordo positivo.

Rispetto alle critiche di eccessiva esposizione mediatica che gli sono state rivolte nell’ultimo periodo, Cecchettin ha spiegato:

Non riesco a soffrire più per chi mi attacca, il commento più comune è “non riesco a capire come faccia”. Io sono motivato nel portare avanti il nome di Giulia e far sì che quello che ha fatto lei rimanga. Un vecchio detto dice “prima di giudicarmi prova a fare dieci passi con le mie scarpe”.

La riflessione sul caso Tramontano

Cecchettin, che nei giorni scorsi ha ricevuto la telefonata di Papa Francesco (“Sarebbe un onore incontrare il Pontefice e il Presidente Mattarella”), è stato interpellato anche su vicende legate ad altri fatti di cronaca nera, come la discussa diffusione del video del gender reveal di Giulia Tramontano che nei giorni scorsi ha creato polemiche. Si tratta della clip, messa agli atti del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, giunto giovedì alla terza udienza, dell’evento organizzato quasi un anno fa per l’imminente nascita di Thiago, il figlio che la giovane portava in grembo quando è stata uccisa, il 27 maggio 2023:

La diffusione del video del gender reveal di Giulia Tramontano? Penso che i media facciano quello che la gente si aspetta. Se fanno audience con quel tipo di messaggio significa che l’Italiano medio si alimenta di quello. Vorrei sperare che l’italiano medio iniziasse un percorso di alimentazione di qualcosa di più elevato, va bene la cronaca nera ma è giusto pensare a qualcosa di più evoluto, che crei valore aggiunto.

Per ascoltare tutte le parole di Gino Cecchettin l’appuntamento è per domenica 17 marzo su Rai3 con Timeline di Marco Carrara, a partire dalle ore 10.45.