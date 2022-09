Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 7

Ginevra Lamborghini è la terza concorrente del ‘Grande Fratello Vip 7‘. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

E’ nata a Bologna il 25 settembre 1992 sotto il segno della Bilancia. Ha 29 anni.

Creativa e determinata, Ginevra, figlia del noto imprenditore Tonino Lamborghini, si laurea in marketing di moda all’Università di Bologna e da lì comincia la propria carriera nell’azienda di famiglia, dove parte dal basso e fa tanta gavetta.

Sono nata in una famiglia famosa. Mia sorella Elettra non so se è felice vedermi qui. Sarò sincera, abbiamo vissuto nell’agio e nel lusso fino da piccolini. Al mio diciottesimo sono uscita e mi sono trovata una Lamborghini avvolta in un nastro rosso.

Ama la musica ed il canto, tanto che nel 2020 pubblica il primo singolo Scorzese, a cui seguono Alibi e Amami davvero.

Quando sentono il mio nome mi collegano ad una visione idealizzata di ereditiera. Ma io sono tutt’altra cosa. Mi sono sempre data da fare in azienda da mio padre. Parallelamente ho una grande passione per il canto e la musica. Io e mia sorella facciamo musica completamente diversa. Con lei non abbiamo più rapporti dal 2019. Pensate che sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronto. Io sono qua.

Con la sorella ha un rapporto conflittuale: non si parlano e comunicano solo tramite social e giornali, al punto che Ginevra è assente al matrimonio di Elettra. La sua partecipazione a #GFVIP7 sarà un’occasione per farsi conoscere e per mostrarsi al pubblico nella sua autenticità.

Spero di ottenere un po’ di rivincita personale. Finalmente sarò libera.

Qui, il video di presentazione.