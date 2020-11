Gigi Proietti ricoverato in gravissime condizioni

É di pochissimi istanti fa la notizia riportata dal sito de Il tempo, l’attore Gigi Proietti sarebbe ricoverato in condizioni molto gravi in una clinica a Roma, in un reparto di terapia intensiva. Secondo le primissime informazioni per ora giunte, le cause non sarebbero riconducibili a infezioni da Covid-19 bensì da problemi cardiaci di cui Proietti soffre già. Fra gli altri particolari emersi in questi minuti, l’indiscrezione secondo cui l’attore sarebbe ricoverato presso questa clinica da qualche giorno.

Per il momento massima riservatezza sull’evoluzione della situazione.

In passato Gigi Proietti aveva già accusato problemi di salute in seguito ad una forte tachicardia che dovette richiedere un ricovero sempre in terapia intensiva all’Ospedale San Pietro di Roma.

Tutto ciò accade alla vigilia del suo ottantesimo compleanno che cadrà domani, lunedì 2 novembre. A proposito, diversi telegiornali hanno avuto modo di omaggiare l’attore da oltre 50 anni fra i protagonisti dello spettacolo come il Tg1, il Tg3 e il Tg5.

Gigi Proietti, le parole di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Qualche minuto prima di mezzanotte Fabio Fazio ha dato notizia delle condizioni di Gigi Proietti al pubblico di Che tempo che fa: “Ci addolora tantissimo. Tra poco compie 80 anni e il pensiero va a lui, speriamo bene“.