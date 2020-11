E’ di qualche ora fa la notizia della morte di Gigi Proietti. Una perdita enorme per il mondo dello spettacolo italiano e che la televisione si appresta a celebrare. Proietti è stato un genio assoluto del palcoscenico, una persona il cui termine “artista” non è mai stato cosi appropriato. Ecco, abbiamo detto la parola “palcoscenico”, perchè il palcoscenico era per lui il luogo ideale ed il pubblico era la sua coperta calda ed accogliente che lo faceva stare bene. E di gioie e soddisfazioni Proietti ne ha avute tantissime e la televisione è stata per lui un luogo ideale per diffondere la sua arte in maniera più capillare fra il pubblico.

Il suo varietà manifesto è stato senza dubbio quell’Attore amore mio (disponibile su Rai Play). Quattro puntate andate in onda nel gennaio del 1982 il sabato sera sulla Rete 1 dal teatro delle Vittorie in Roma. Uno spettacolo scritto da Proietti insieme a Roberto Lerici ed Antonello Falqui, che ne curava anche la regia, in cui poteva esprimere la sua qualità di mattatore a 360 gradi. Ecco di seguito un momento di quello straordinario varietà: Proietti e l’amore.

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno avuto a che fare con il grande Gigi Proietti, fra questi abbiamo chiesto a Giancarlo Magalli di ricordarlo dalle nostre colonne, lui che lo ha vissuto sia in termini di amicizia privata che in termini professionali, ricordiamo il varietà del venerdì sera di Rai2 del 1991 “Club ’92” girato insieme. Ecco dunque il ricordo di Gigi Proietti che Giancarlo Magalli ci ha voluto consegnare:

Il mio Gigi

di Giancarlo Magalli