Gianni Maddaloni: chi è il papà di Marco del Grande Fratello 2024

Stasera, martedì 23 gennaio 2024, in occasione della trentaduesima puntata del ‘Grande Fratello 2024’, Marco Maddaloni riceverà una sorpresa molto toccante da parte del papà Gianni Maddaloni.

Conosciamolo meglio

Chi è Gianni Maddaloni papà di Marco? Età, lavoro Instagram

Giovanni Maddaloni, detto O’ Maè, nasce a Napoli il 13/09/1956 sotto il segno della Vergine. Ha 67 anni. E’ un atleta di Judo presso la Società DAI-TO CLUB di Napoli negli anni 70/80. E’ stato campione regionale a squadra anno 1978. Ha partecipato alle finali dei campionati italiani negli anni 79/80 classificandosi al 7° posto nel 79 ed al 6° nell’80.

Insegnante tecnico dal 1982, il judoka ha allenato in diverse società campane conquistando svariati risultati in campo nazionale nel settore esordienti e ai giochi della gioventù.

E’ direttore tecnico regionale Campania dal 1993 al 2003. Dal 2005 ad oggi ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico regionale nonché consigliere della Squadra Nazionale maggiore.

Dal 1988 è insegnante e direttore tecnico della Società Star Judo Club di Napoli – Maestro di Judo 7° Dan – da oltre dieci anni nelle prime società classificate a livello nazionale ove ha portato moltissimi atleti sul podio più alto in campo nazionale ed Europeo dalle classi giovanili, Junior e Senior. E’ impegnato in progetti sociali per la riqualificazione del territorio grazie allo sport.

Giuseppe detto Pino, plurimedagliato, occupa i podi più prestigiosi al mondo fino a quello Olimpico a Sydney 2000.

La figlia Laura, sette volte campionessa d’Italia, vice campione del mondo, resta, ad oggi, l’atleta azzurra di maggior interesse internazionale per traguardi e successi professionali.

Il figlio Marco è, invece, quattro volte Campione d’Italia, Campione assoluto anno 2002, atleta di interesse nazionale da cadetto a junior. Pluricampione europeo Under 23 negli anni 2004/2005. Nel 2008, è arrivato quinto posto al campionato Europeo.

Il suo profilo Instagram @giannimaddaloni, ad oggi, conta, oltre 3200 followers.

Gianni è sposato con Caterina Iuliano ed padre di sei figli, Pino, Laura, Marco, Serena, Francesco e Ilenia. Quest’ultimi tre non hanno seguito le orme paterne. Oltre ai figli naturali, l’atleta ha adottato un settimo figlio: Bright, ragazzo di origini ivoriane e nigeriane, che fa parte della famiglia dal 2005.