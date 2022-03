La combo pensione+social certe volte sorprende. È il caso di Gianni Cerqueti, che per 30 anni ha raccontato lo sport e il calcio in Rai, di cui è stato uno dei telecronisti di punta (ha seguito le partite della Nazionale, ma anche di Champions League, mitologico il suo “scians“). Il giornalista è andato in pensione a febbraio 2021 e da qualche tempo si mostra particolarmente attivo su Twitter (vi è presente dal 2019, ha poco più di 5 mila follower). Qui si definisce “di sinistra non annacquata” e regala sorrisi, riflessioni e pure qualche imbarazzo.

Nulla di scandaloso, ovviamente, ma certamente straniante, considerando l’immagine pubblica seriosa con la quale il giornalista, professionista di indubbio valore, si è sempre presentato sulle reti della tv di Stato.

Tra battute a sfondo storico (“Hanno appena ammazzato a coltellate Giulio Cesare a largo Argentina e nessun TG ha ancora dato la notizia“, scritto ieri, 15 marzo), invettive politiche (“quella mer*a di Putin“, “Il presidente della Camera dei Deputati,Roberto Fico:”Su questo non rilascio dichiarazioni”. (l’argomento non ha importanza). Ma chi sei? Turandot l’inavvicinabile? Il custode del Terzo Segreto di Fatima? Il depositario della formula della Coca Cola? Ma come ti permetti?“), sarcasmi (“Illuminante affermazione di Mariangela Pira, prima firma economica di SkyTg24:”I mercati a volte salgono e a volte scendono”. Con irresistibile processo emulativo, non voglio essere da meno: rendo noto che il nostro pianeta si chiama Terra“), provocazioni (“Ma quelli che ancora portano la mascherina chirurgica anziché una FFP2 che problemi hanno?“), sentenze in qualche modo definitive (“Il miglior kebab di Roma“) e tweet di alleggerimento, nei quali, per esempio, racconta la sua passione per i semi di zucca tostati e salati. Ma non solo.

Il cinguettio più virale (quasi mille like e un flash di Dagospia), infatti, è quello dedicato a temi più hot: “Come i diamanti, e infinitamente più preziosa: una trombamica è per sempre“. Il tutto in un contesto di ingenuotto autocompiacimento social neanche troppo mascherato:

https://mobile.twitter.com/GCerqueti/status/1501840733334089730

Considerando i precedenti di alcuni giornalisti di Rai Sport (la mente va a certe uscite social di Enrico Varriale, con il quale nel tempo hanno polemizzato via Twitter, più o meno velatamente, colleghi come Alessandro Antinelli e Marco Mazzocchi – quest’ultimo ha lasciato Rai Sport), l’auspicio è che la divertita libertà espressiva di un uomo esperto come Gianni Cerqueti (che è in pensione, lo ribadiamo) non lo conduca a scivoloni social da boomer (comunque sempre meglio di Amedeo Goria, altro pensionato di Rai Sport, la cui seconda vita televisiva è ormai indissolubilmente legata ai salotti trash di Mediaset).

In ogni caso, viva le trombamiche!

Foto via Dagospia