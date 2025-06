“Gianmarco resta a Uomini e Donne”: Maria gli avrebbe offerto un lavoro nello staff

Gianmarco Steri è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più apprezzati dell’ultimo periodo. Arrivato in studio dapprima come corteggiatrice di Martina, che ha invece scelto l’altro contendente Ciro, è poi rimasto nel programma e per lui sono scese centinaia di ragazze. Alla fine le prescelte sono state tre, ma la scelta finale del giovane è ricaduta su Cristina Ferrara, con cui ha adesso iniziato una storia d’amore. I due si sono mostrati insieme e felici sui rispettivi profili social, ma sembrerebbe che le novità per lui non siano terminate.

Maria De Filippi – che si è molto affezionata al ragazzo, come ha dimostrato più volte – gli avrebbe offerto un posto di lavoro proprio nello staff del programma che lo ha reso noto nel piccolo schermo.

Il futuro di Gianmarco a Uomini e Donne

L’indiscrezione è stata lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza e parla del presunto ritorno dell’ex tronista a Uomini e Donna. Il giovane potrebbe infatti far parte dello staff del programma, e la proposta sarebbe arrivata direttamente da Maria De Filippi. “Per lui si potrebbero aprire le porte lavorative come hair stylist del programma” – si legge in rete – “Il team starebbe valutando l’idea di inserirlo già da settembre“. Steri è infatti titolare di due barber show a Roma e organizza anche corsi di formazione, tanto che nello studio del dating show ha più volte evidenziato il suo talento nella realizzazione di acconciature sia maschili che femminili.

Al momento questa voce non è confermata, ma si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero essere dati durante la prossima stagione televisiva, che inizierà subito dopo il periodo estivo.

Il suo percorso sul trono

Gianmarco è entrato in quello studio in primis come corteggiatore di Martina De Ioannon ed è tornato in veste di tronista. Il suo trono è volto al termine con uno speciale che è andato in onda lo scorso 30 maggio su Canale 5, e che ha fatto assistere i telespettatori alla fatidica scelta. Il 28enne ha infatti deciso di frequentare la corteggiatrice Cristina, preferendola a Nadia Di Donato. Tra di loro c’è in realtà stato un percorso fatto di alti e bassi, con litigate ma anche molta passione. “Il momento fondamentale arriva quando ti vedo piangere” – ha detto lui concludendo questo percorso – “e dici una frase che mi colpisce molto ‘ho sempre conosciuto gente marcia, in te non riesco a vedere il marcio, ma una persona buona’. Vedo una ragazza buona, che va capita. Mi piaci tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui“.