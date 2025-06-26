Gianmarco in vacanza con gli amici. Cristina furiosa. “È nera, cosa ha saputo”. Caos dopo Uomini e Donne

Cosa sta succedendo tra Gianmarco Steri e Cristina? Le ultime indiscrezioni allarmano i fan. Su di loro si è acceso il gossip.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e, dopo i tanti alti e bassi, hanno deciso di iniziare una storia d’amore fuori dal programma. Da quel momento tutti i fan li hanno seguiti sui social e hanno assistito alle prime tappe del loro legame. Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne a cui ha partecipato, l’ex corteggiatrice ha anche confessato di aver dovuto lasciare il suo lavoro per poter seguire altri progetti che aveva in mente da tempo.

Aria di crisi tra Gianmarco e Cristina?

Sin da quando sono usciti dallo studio di Uomini e Donne, i due sono sembrati subito molto innamorati, anche se non mancano le voci che parlano di una loro presunta crisi. Ad alimentare ancora di più le ipotesi è stata una diretta Tik Tok a cui ha partecipato Cristina. L’ex corteggiatrice ha infatti in primis confessato di aver lavorato, prima del programma, in un centro medico come assistente. “Verso la fine ho dovuto lasciare” – ha ammesso – “perché non riuscivo ad organizzarmi con gli spostamenti. All’inizio facevo tanti spostamenti e me la sono gestita abbastanza bene, poi verso la fine ho dovuto mollare la presa“. Cristina sta al momento aiutando i suoi genitori nell’azienda di famiglia, e intanto sta portando avanti alcuni progetti.

Anche in quella occasione non sono mancate le domande su Gianmarco. Lei ha infatti svelato che al momento non sono insieme, perché lui è in vacanza a Marbella per un addio al celibato di un suo amico. Alcuni hanno inoltre fatto notare che la coppia non è molto social e, a tal proposito, lei ha detto: “È vero, lo so, spero di farcela. Ma lo spero perché vorrei sentirvi più spesso“.

Le ultime indiscrezioni su Gianmarco e Cristina

Nel frattempo, in queste ultime ore, è arrivata una nuova indiscrezione sul profilo social ufficiale dell’esperta di gossip Deianira Marzano. Un’utente del web ha infatti rivelato che tra i due ci sarebbe aria di crisi.

“Lei è proprio fuori di testa” – si legge in rete – “Non gli risponde al telefono, ignora i messaggi, zero totale. Sta credendo a tutto quello che legge online, tutto! E’ nera, non vuole sentire ragioni e ha chiuso ogni tipo di contatto con lui. Lui non sa più che fare, ha provato pure a chiamare amici che abbiamo in comune, ma niente… nessuno riesce a farle cambiare idea. E’ una situazione assurda“.