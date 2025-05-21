Gianmarco e Cristina stanno già vivendo la loro relazione lontano dalle telecamere, ma il pubblico non può ancora assistere ai primi giorni del loro amore

“Gianmarco e Cristina stanno ancora insieme”, cosa è successo dopo la scelta a Uomini e Donne

Uomini e Donne ha dato al mondo la sua nuova coppia, Gianmarco e Cristina, che si sta già vivendo “fuori” dagli studi televisivi dopo il percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi, che li ha fatti conoscere. Nonostante le luci dei riflettori si siano spente, rimane accesa la curiosità del pubblico che li sta seguendo in Tv, dove ancora la scelta del tronista non è ancora andata in onda.

Poco male, perché nel frattempo, cresce al curiosità su ciò che sta accadendo nella vita reale, che rimane ancora avvolta nel mistero. Al momento infatti non c’è nessuno scatto e nessuna storia a raccontare l’idillio di questo amore appena nato e il motivo è semplice: le rigide regole del programma vietano ai protagonisti di rendere pubblica la relazione prima della messa in onda della puntata della scelta.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’episodio verrà trasmesso tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio. Fino a quel momento, Gianmarco e Cristina dovranno continuare a restare nell’ombra, alimentando però un inevitabile chiacchiericcio social.

Un amore da tenere ancora nascosto

Rimane tutto in sospeso, tra le puntate registrate che raccontano le dinamiche che hanno portato velatamente o meno Gianmarco Steri a scegliere Cristina Ferrara, e quello che invece sta già succedendo: il futuro delle immagini che accompagnano le battute finali di quest’edizione di Uomini e Donne.

Tuttavia è bastata una semplice storia su Instagram del blogger ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni per scatenare un fiume di reazioni. Le sue parole, seppur poche, hanno fatto capire che qualcosa si muove. O forse no?

“Per chi mi chiede: sì, stanno ancora insieme. Per ora”. Questa la frase, breve ma pungente, con cui Pugnaloni ha risposto ai tanti che gli chiedono aggiornamenti sulla coppia. Un’affermazione che ha rassicurato solo a metà il pubblico di Uomini e Donne, perché quel “per ora” suona più come un avvertimento che come una conferma entusiasta. Lo scetticismo non è nuovo tra i fan del programma, che sanno bene quanto sia delicato il periodo post-scelta, soprattutto per chi è stato protagonista di un percorso turbolento come quello di Gianmarco.

Il tronista, che è stato in quest’ edizione, anche corteggiatore e non scelta Martina De Ioannon ha infatti vissuto un trono altalenante, conteso prima tra tre e poi tra due corteggiatrici dal temperamento forte: Cristina, alla fine scelta, e Nadia, che invece ha incassato un “no” con grande amarezza. Proprio quest’ultima ha invece avuto la possibilità di mostrarsi sui social, apparendo con un sorriso che ha fatto pensare a una rinascita più che a un momento di tristezza.

la 24enne infatti nei giorni successivi alla registrazione ha condiviso momenti felici circondata dall’affetto degli amici e dei familiari, tra risate e giornate all’aria aperta. Alcune voci di corridoio la danno già in pole position per la prossima stagione del programma: Maria De Filippi potrebbe decidere di darle una seconda chance da protagonista, così come fece con Gianmarco dopo il suo rifiuto da parte di Martina.

Intanto, l’attesa cresce per la puntata della scelta, che chiarirà anche pubblicamente i sentimenti tra Gianmarco e Cristina. Dopo la messa in onda, i due potranno finalmente mostrarsi insieme, rompendo quel silenzio social che finora ha alimentato solo dubbi.