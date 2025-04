Gianmarco: chi è l’ex fidanzata, gli studi e il lavoro, dove vive. Tutto sul tronista di Uomini e Donne

La sua presenza in quello studio ha conquistato l’attenzione di migliaia di ragazze, sin da quando ha messo i primi piedi nel programma. In primis è stato corteggiatore di Martina ed è poi stato invitato – da Maria De Filippi – a sedersi sul famoso trono rosso. Grazie a quel ruolo ha conosciuto le sue tre corteggiatrici Nadia, Cristina e Francesca. Le ultime anticipazioni sulle prossime puntate del dating show hanno tra l’altro svelato che il giovane si sarebbe di recente scambiato un bacio anche con Nadia, ma al momento non ci sono informazioni in più su di loro.

Nel frattempo, molti telespettatori si stanno domandano cosa abbia fatto lui prima del successo in tv e anche come sia stata la sua situazione sentimentale.

Chi è Gianmarco Steri: lavoro e vita privata

Il programma di De Filippi gli è senz’altro stato utile per ottenere quella popolarità sperata, anche perché lui – per molti mesi – ha corteggiato Martina e ha conquistato tutta Italia con i suoi modi delicati e con la sua sensibilità. La ragazza ha poi scelto Ciro e con lui ha iniziato una storia d’amore che continua tutt’ora, tanto che la conduttrice ha voluto Gianmarco nei panni di tronista. In questi ultimi mesi ha avuto la possibilità di farsi conoscere per il suo carattere e anche per quella personalità che è subito piaciuta a tutti. Lontano dai riflettori, Gianmarco è però una persona molto diversa e che non ama particolarmente l’attenzione su di sé.

Tra le sue passioni c’è quella per il calcio. Il ragazzo gioca infatti da anni nel ruolo di attaccante – ala destra nella squadra Racing Roma. Tra l’altro è anche molto attivo sui social e ha un profilo Instagram ufficiale che vanta la presenza di più di 150.000 followers, con cui condivide spesso fotografie sulla sua quotidianità. Da sempre molto riservato, non si hanno informazioni su come sia stata la sua vita sentimentale prima di Uomini e Donne. Non si sa quindi se abbia avuto un’altra fidanzata o meno, dato che lui stesso ha sempre preferito tutelare la propria privacy.

Di certo, però, la frequentazione con Martina De Ioannon era iniziata molto bene, ma il loro è stato alla fine un percorso fatto di alti e bassi. Gianmarco aveva provato più volte fastidio per la vicinanza della ragazza all’altro corteggiatore Ciro, e per questo motivo aveva anche lasciato lo studio del dating show dopo aver avuto un confronto con lei. I due si erano scambiati un bacio, ma nonostante ciò Martina ha alla fine scelto Ciro, iniziando con lui un legame amoroso fuori dagli studi del programma.