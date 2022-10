Tanti, quasi tutti lo hanno cercato. Invano. Ma alla fine ha detto un sì. Gianfranco Fini sta per tornare in televisione. Lo farà, con tutta probabilità, domenica prossima a Mezz’ora in più, il programma di Lucia Annunziata in onda su Rai3. Ad anticipare la notizia oggi è stato l’account Twitter Il Corazziere che nella sua bio si presenta con questa frase “spiffero tutti i rumors dalle segrete stanze dal Palazzo più alto del Potere“.

Domenica dopo anni di silenzio e dopo l’insistenza di tanti giornalisti importanti, Gianfranco #Fini romperà il ghiaccio e sarà ospite della Rai da Lucia Annunziata a @Mezzorainpiu. Il momento storico della nascita del #GovernoMeloni guidato dalla sua pupilla lo richiede. pic.twitter.com/xDv2D7dcbw — Il Corazziere (@ilCorazziere_) October 26, 2022

Secondo quanto risulta a TvBlog, l’indiscrezione lanciata su Twitter corrisponde a verità. Dalle parti di Raitre ufficialmente sono tante le bocche cucite, ma qualche conferma ufficiosa arriva.

Il ritorno in tv a distanza di anni di Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza Italiana, il cui spazio politico è stato ereditato da Fratelli d’Italia, arriva nella settimana dell’insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni e rappresenta oggettivamente un colpo giornalistico di primissimo livello.

A inizio mese l’ex Presidente della Camera (tra il 2018 e il 2013), parlando con i corrispondenti esteri, aveva speso parole di stima nei confronti della Meloni spiegando di aver “sempre creduto in lei” e dicendosi certo che “farà gli interessi dell’Italia“. Un endorsment che domenica prossima evidentemente potrà rilanciare e approfondire nel corso dell’intervista di Lucia Annunziata.

Presumibilmente, Fini – che non è attivo sui social – sarà interpellato anche sulle ultime discusse dichiarazioni di Silvio Berlusconi, con il quale nel 2010 ruppe clamorosamente (il celebre “Che fai, mi cacci?” fu pronunciato nel corso della direzione nazionale del Popolo delle libertà) e più in generale sullo stato dell’attuale centrodestra.

Tra le ultime apparizioni tv di Fini si possono menzionare quelle nel 2016 su La7 a Piazzapulita, Otto e mezzo e In onda e nell’aprile 2017 su Rai ì1 a Porta a porta. Poco più di un anno fa Francesco Storace pubblicò una foto nella quale si faceva immortalare proprio con Fini, dopo un pranzo.