La Gialappa’s Band fa sul serio: da martedì 1 febbraio commenterà su Twitch il Festival di Sanremo. Come vi avevamo già accennato tuttavia, a farlo non sarà il trio al completo ma solo Giorgio Gherarducci e Marco Santin (del gruppo fa parte anche Carlo Taranto).

L’appuntamento si chiama Twitch dire Sanremo, ma per il duo non si tratta di un esperimento assoluto in quanto già la scorsa estate si era cimentato nel commento degli Europei di calcio vinti dall’Italia.

Ad affiancare Gherarducci e Santin ci sarà il maestro Vittorio Cosma, mentre Tvzoom ha anticipato il ricco parterre di ospiti che parteciperà alle cinque serate che si svolgeranno naturalmente in contemporanea con la kermesse canora.

A Twich dire Sanremo sbarcheranno Eugenio Finardi, Max Giusti, Faso, Elio, Luca De Gennaro, Enzo Gentile, Eugenio in via di Gioia, Auroro Borealo, il Mago Forest, Colapesce e Di Martino, Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, Fabrizio Biggio, Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Coma Cose, Naip, Massimo Cotto, Ubaldo Pantani.

Il Mago Forest è una conoscenza di lunghissima data della Gialappa’s Band, in quanto Michele Foresta – questo è il suo vero nome – ha condotto varie edizioni di Mai dire, mentre il comico Ubaldo Pantani è diventato popolare grazie ai numerosi personaggi interpretati all’interno dei loro programmi.

Nella lettura del cast si evince il tentativo di voler creare un intrattenimento di qualità e infatti Gherarducci e Santin hanno dichiarato al sito di voler ricreare l’atmosfera di Quelli della notte con Renzo Arbore.

L’ispirazione agli show arboriani sta caratterizzando i nuovi late show, in particolare quelli della Rai: sulla piattaforma Raiplay Nicola Savino ne Il giovane Old ha ospitato artisti della scena indie italiana e giovani comici, mentre su Rai 2 Stefano De Martino con Bar Stella l’ispirazione allo showman pugliese si percepisce molto nella sigla.

L’appuntamento con Twitch dire Sanremo è dunque su Twitch martedì alle 20.40.