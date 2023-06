Mediaset si rifà avanti con la Gialappa’s Band. Mentre il trio – anzi, duo – sta portando avanti con successo su Sky il GialappaShow, a Cologno Monzese si starebbe pensando ad un nuovo ritorno di Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Il corteggiamento arriverebbe al termine di una stagione che ha visto la Gialappa’s spesso protagonista al tavolo di Che tempo che fa e, in parte, a Stasera c’è Cattelan, complice anche l’autobiografia, edita da Mondadori, che ne ha giustificato le mille ospitate. Fino ad arrivare, come detto, al GialappaShow, esperimento di otto puntate che vede al timone il Mago Forest. L’appuntamento ha superato il giro di boa, con ottimi risultati sul fronte degli ascolti (share sempre superiore al 5%, se si considera il solo dato in chiaro di Tv8) e dei contenuti. Aspetti che, evidentemente, hanno riacceso l’interesse di Mediaset che lo scorso anno parlò ufficialmente di un ritorno – mai avvenuto – di Mai dire gol, per quella che sarebbe dovuta essere una celebrazione di 3-4 puntate, con la reunion di molti comici che fecero la storia del programma.

In caso andasse in porto l’ennesimo corteggiamento, la Gialappa’s potrebbe proporre uno show più simile a quello attualmente in onda, più proiettato alla contemporaneità che alla nostalgia. Salterebbe, a quel punto, la possibilità di una seconda stagione di GialappaShow.

Se ne saprà certamente di più nelle prossime settimane, magari già il 4 luglio, quando si terrà la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023-2024. Evento che, tra l’altro, si svolgerà lo stesso giorno della cerimonia di Sky.

Ad ogni modo, la Gialappa’s continuerà a ragionare in coppia, dal momento che all’orizzonte non è previsto un rientro in squadra di Carlo Taranto.