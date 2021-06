Che Twitch non sarà una semplice avventura l’aveva già fatto capire Marco Santin, che a Tv Blog si era aperto ad esperienze future. Una ulteriore conferma arriva oggi anche da Giorgio Gherarducci, che con Santin sta condividendo il commento delle gare degli Europei di calcio.

“Quasi sicuramente faremo i Mondiali dell’anno prossimo su Twitch”, ha detto Gherarducci rispondendo ai fan su Facebook. “Magari partendo un po’ prima, trovando degli sponsor e guadagnando qualcosina. I pochi soldi che arrivano servono infatti per coprire i costi e pagare i ragazzi”.

Giorgio ha quindi ribadito che lui e Santin per Twitch dire Europei stanno collaborando gratis.”Ci siamo trovati bene, il punto è organizzarsi per tempo. Bisogna trovare uno studio, che comunque costa”.

Le dirette degli Europei – ventinove le partite complessive raccontate, tutte a partire dagli ottavi di finale – vanno in scena dagli studi milanesi di Rds Next, partner d’eccezione per l’occasione. Circostanza che, evidentemente, non si potrebbe ripetere ai Mondiali del 2022.

Intanto, resta aperta l’altra ipotesi legata al commento dei match della Champions League, dal momento che sempre Twitch è legato alla piattaforma Amazon, che trasmetterà parte della competizione.