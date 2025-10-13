Giada Lini: età, marito e figli, dove vive, profilo Instagram, fisico. Tutto sulla ballerina di Ballando con le Stelle

Parte del successo di Ballando con le stelle sono anche i coach di danza, volti che grazie al programma di Milly Carlucci sono diventati molto popolari. Tra questi c’è Giada Lini, ballerina professionista, ma anche coreografa e insegnante, che dal 2021 milita nel talent. Classe 1991, Giada è in pratica cresciuta respirando arte e danza: i genitori sono due ex ballerini, oggi alla guida di una delle scuole di ballo più ambiti d’Italia: la International Dance, fondata nel 1983. Giada ha iniziato a ballare quando era molto piccola e sin da subito ha rivelato il suo talento.

In seguito ha partecipato a diverse competizioni nazionali e internazionali e più volte ha conquistato il podio. Determinata, disciplinata, Giada si è sempre impegnata molto e questo le ha dato la possibilità di testare le sue potenzialità su diversi palcoscenici. Il debutto in tv risale al 2014 quando entra nel corpo di ballo di Amici, un’esperienza per lei decisamente formativa sia da un punto di vista professionale che privato. Qui incontra quello che presto sarebbe diventato suo marito: Graziano Di Prima, anche lui ballerino. Subito dopo il talent di Maria De Filippi Giada ha ballato per diverse compagne internazionali: prima ha lavorato in Australia nella la compagnia Burn The Floor, e poi è volata nel Regno Unito.

Ha poi preso parte a Strictly Come Dancing Live, show molto famoso considerato la versione inglese di Ballando con le stelle. Nel 2021 è tornata in Italia ed è entrata nel cast di Ballando con le stelle. Nel corso delle varie edizioni ha ballato con Fabio Galante, ex calciatore, ma anche con Gabriel Garko. Lo scorso anno è stata affiancata al giornalista Alan Friedman e nell’edizione in corso danza con il campione di tennis Fabio Fognini. Con ogni partner è riuscita sempre a creare un certo feeling, che è percepibile in ogni esibizione. Giada gode anche della stime della giuria, che non manca di complimentarsi con lei per i progressi raggiunti puntata dopo puntata.

Giada Lini vita privata: chi è il compagno Graziano

“Buon anniversario a noi! Sembra ieri, e invece sono già passati 3 anni. Il tempo vola, ma noi siamo ancora qui, insieme, più uniti che mai. 09-07-22 G&G”, questa la dedica che Giada ha riservato al marito Graziano. I due sono sposati da tre anni e sono molto innamorati. Sono entrambi ballerini molto impegnati anche per questo per il momento non hanno figli.. La didascalia accompagna uno scatto di Giada e il marito il giorno delle nozze.

Giada ha un profilo Instagram molto seguito, vanta numerosi followers con cui ha un rapporto diretto e sincero. La coreografa infatti condivide momenti del suo lavoro, ma anche alcuni dettagli della sua vita privata. Diversi gli scatti che la ritraggono con il marito con cui ama ballare e non solo: hanno infatti molti interessi in comune. Giada vive tra Londra e Venezia, ma spesso risiede a Roma per motivi di lavoro.

Giada Lini: “Ballando è la mia ciliegina sulla torta”

In una recente intervista rilasciata al magazine Visto Giada Lini ha parlato dell’esperienza a Ballando con le stelle, il suo è un bilancio del tutto positivo. La ballerina ha poi rivelato com’è approdata nel programma: “Mi ha chiamata Milly, la conoscevo già dal 2015, ma da quel momento ho lavorato molto all’estero.” Ha affermato entusiasta.

Giada ha poi aggiunto: “Ballando per me è la ciliegina sulla torta, per tutta la vita ho danzato e seguito corsi e lezioni, ma mai con l’intento di arrivare in tv”. La coach è felice di essere parte di un format di successo come Ballando con le stelle dove non manca di divertirsi e di vivere ogni puntata facendosi travolgere dall’emozioni.