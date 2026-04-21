Gf Vip si ferma, perchè stasera 21 aprile Ilary Blasi non va in onda (e quando torna)
Mediaset cambia tutto: stasera 21 aprile il calcio sostituisce il GF Vip e Gerry Scotti. Scopri le nuove date della messa in onda e il piano ascolti per la finale di maggio 2026.
Il calcio ridisegna gli equilibri di Canale 5. La serata di martedì 21 aprile 2026 segna un punto di rottura nel palinsesto Mediaset: la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como impone la sospensione dei programmi di punta.
Una scelta editoriale obbligata che costringe ai box non solo l’intrattenimento pomeridiano, ma anche il prime time.
Lo Slittamento, quando torna il Grande Fratello Vip?
La decisione di Cologno Monzese impone uno slittamento immediato per l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip. Il reality guidato da Ilary Blasi non andrà in onda stasera, ma verrà recuperato mercoledì 22 aprile.
Nonostante il cambio di data, Mediaset blinda la formula del doppio appuntamento: confermata infatti anche la diretta di venerdì 24 aprile.
Il trasloco al mercoledì offre al format un vantaggio competitivo non trascurabile. Evitando il confronto con le repliche record de Il Commissario Montalbano su Rai 1, il reality si misurerà con la meno insidiosa offerta cinematografica della concorrenza.
L’obiettivo è proteggere il trend di crescita che ha visto il programma toccare il 17,3% di share nell’ultima emissione, superando i principali competitor della rete pubblica.
Prospettive 2026: verso l’allungamento della finale
Il consolidamento degli ascolti sta spingendo i vertici del Biscione a riconsiderare i tempi della chiusura. Se inizialmente il sipario era previsto per l’inizio di maggio, i rumors industriali indicano ora il 19 maggio 2026 come data più probabile per l’atto conclusivo.
Parallelamente, lo stop odierno coinvolge anche il comparto game show: La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti osserva un turno di riposo per far spazio agli speciali sportivi.
La regolare programmazione riprenderà una volta archiviate le competizioni di coppa, con il ritorno alla griglia di partenza standard previsto per la settimana successiva.