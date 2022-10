Sono due le prese di posizione arrivate al momento per commentare quanto avvenuto nella casa del Gf Vip da parte degli sponsor del programma. Se in molti dopo l’uscita di scena di Marco Bellavia, sulla quale questa sera probabilmente verrà fatta chiarezza nel corso della puntata – si è letto, ad esempio, che il concorrente sarebbe stato indotto a ritirarsi da parte della stessa produzione -, si aspettavano una ferma e tempestiva presa di posizione da parte dei numerosi sponsor del programma, la reazione arrivata potrebbe avere deluso.

Ad aver preso posizione pubblicamente sono per ora solo due sponsor. Nel caso del primo la presa di posizione risale ormai a ventiquattro ore fa, quando con una storia su Instagram il noto marchio di patatine ha spiegato la sua opinione circa quanto verificatosi al Grande Fratello Vip.

“Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che non facciamo noi essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono” ha spiegato la famosa ditta.

Pochi minuti fa è arrivata invece la presa di posizione pubblica di un altro sponsor, questo legato al mondo dei gelati. Il marchio in questione ha espresso con una nota “riprovazione con riferimento alle circostanze che hanno preceduto e accompagnato l’uscita dal programma del concorrente Marco Bellavia”. Le azioni avvenute all’interno del Grande Fratello Vip vengono definite “inaccettabili, lesive della dignità individuale e non in linea con i valori espressi dal brand”.

Per il momento dunque si fermano qui le conseguenze su quanto avvenuto nella casa del Gf Vip a livello di sponsor, che per ora non annunciano l’intenzione di rivedere gli accordi di partnership con il programma di Canale 5 prodotto da Endemol Shine Italy.