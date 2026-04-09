Gf Vip, arriva la decisione di Pier Silvio a poche settimane dalla messa in onda

Il Grande Fratello Vip 2026 continua a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo, con la finale che si avvicina sempre di più.

Il Grande Fratello Vip non terminerà ad aprile, come inizialmente previsto. Secondo quanto appreso da Leggo, Mediaset ha deciso di prolungare la programmazione di una settimana, anticipando una chiusura non prima di martedì 5 maggio. Una mossa che ha sorpreso molti, soprattutto dopo i primi mesi della stagione, che erano partiti con una partenza non del tutto entusiastica in termini di ascolti.

La decisione di estendere la durata della trasmissione è figlia di un’attenta analisi dei flussi d’ascolto. Nonostante la partenza a rilento, nelle ultime settimane il programma ha visto una lieve ripresa, consolidando una fetta di pubblico che ha scelto di tornare a seguire il reality, spinta anche da una gestione più dinamica della conduzione di Ilary Blasi. Il passaggio da un inizio un po’ sottotono a un finale che si preannuncia con numeri più solidi è stato possibile anche grazie all’aggiunta di alcuni elementi di novità che hanno reso la Casa più interessante.

Ilary Blasi e l’energia che ha cambiato le dinamiche

Il ruolo di Ilary Blasi come conduttrice ha avuto un impatto evidente sul ritmo del programma. Con un approccio più asciutto e meno prolisso, la presentatrice ha contribuito a snellire le dinamiche della Casa, rendendo ogni diretta più frizzante e meno prevedibile. L’introduzione di Selvaggia Lucarelli nel cast ha poi dato una spinta ulteriore, con il suo stile pungente che ha acceso il dibattito in studio e contribuito a rinfrescare le dinamiche interne al programma. Il pubblico digitale, inizialmente critico, ha reagito positivamente, con un aumento delle interazioni sui social media che ha incrementato la visibilità del programma.

Con il finale ora previsto per il 5 maggio, i concorrenti si preparano a un ultimo, lungo sforzo verso la conclusione dell’edizione. La decisione di allungare la durata del programma è una chiara mossa per capitalizzare l’attenzione ritrovata e per offrire un finale che possa davvero fare il pieno di ascolti, con la possibilità di approfondire gli ultimi scontri e renderli ancora più emozionanti.

I concorrenti pronti per la volata finale

Nel frattempo, la tensione tra i partecipanti cresce. L’incertezza delle eliminazioni future e l’intensificarsi delle dinamiche di gruppo promettono un crescendo di emozioni che terrà i telespettatori incollati al piccolo schermo. Con l’ultimo sforzo di una stagione che, dopo un avvio incerto, sta finalmente trovando la sua quadratura, l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip si avvicina a un finale che promette di essere spettacolare, anche grazie a una regia capace di mescolare intrattenimento e analisi critica in modo coinvolgente.

Concluderà dunque in bellezza questa edizione, tra sorprese, colpi di scena e il verdetto finale che proclamerà il vincitore, portando così a termine una delle edizioni più discusse della storia del reality.