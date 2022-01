GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi abbandona la casa (video)

Nella trentanovesima puntata del Grande Fratello VIP è tempo di verdetti. Non solo si svela la prima concorrente candidata alla finale, ma si scopre anche la decisione di uno dei concorrenti presenti all’interno della casa da 4 mesi: Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore aveva già messo in conto una prosecuzione della sua avventura, ma non a lungo termine. Gianmaria è stato di parola e dopo svariate settimane di ripensamenti, ha deciso di lasciare:

Alfi lascio, lo sai, ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile. Questo non è dipeso da me. Noi c’eravamo dati delle scadenze al 13 dicembre, avevo preso degli impegni di lavoro importanti a partire da gennaio. Siamo riusciti a spostarli un po’, ma ora non si può più. E’ finita la pacchia.

Dopo aver salutato tutti i compagni d’avventura, Gianmaria ha attraversato la porta rossa e si è appostato davanti all’ingresso. Per lui infatti le sorprese non sono finite, arrivano il fratello, la mamma e la sorella.

Per primo arriva suo fratello Francesco:

Sei stato bravissimo, sono stati parecchi mesi da quando ci siamo visti e ne hai combinate di ogni, veramente non facevo a tempo a starti dietro. Sono orgogliosissimo, mi hai sorpreso ogni giorno di più perché sei stato in questa casa come a casa nostra. Hai preso un posto nel cuore di tanti di noi, sono felice di riaverti.

Gianmaria, viene sfrizzato e lo abbraccia in lacrime. Anche sua madre Esmeralda e sua sorella Alberta arrivano: “Ce lo riportiamo a casa, siamo venuti per riprendercelo.”. La madre: