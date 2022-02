GF Vip 6, Elena Morali contro Alex Belli: “Imparasse a non copiare le idee degli altri per i suoi video finti”

Nelle scorse ore, il video sott’acqua di Alex Belli per la moglie Delia Duran, finalista del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha catalizzato l’attenzione degli internauti. L’attore si trova davvero nelle calde di Sharm el Sheik in Egitto? O il messaggio subacqueo dell’ex gieffino è frutto di un abile lavoro di Photoshop?

Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip, il messaggio subacqueo di Alex Belli a Delia Duran (video)

A togliere ogni dubbio sull’autenticità del filmato dedicato alla modella venezuelana, ci ha pensato Elena Morali. L’ex Pupa, fidanzata con Luigi Mario Favoloso, ha realizzato, non pochi giorni fa, una clip molto simile per festeggiare i due anni d’amore con il compagno.

Ecco il punto di vista dell’influencer che, attraverso una Instagram Stories, ha attaccato duramente l’ex protagonista di ‘Centovetrine’, reo di averle copiato l’idea:

Alex Belli (che di belli non un caz) imparasse a non copiare le idee dai reel degli altri per i suoi video finti. E magari imparasse seriamente pure a fare sub invece di photoshoppare i pesci.

Poche ore fa, Belli, durante la messa in onda della quarantacinquesima puntata del reality di Canale 5, ha replicato, attraverso le immagini filmate, alla Morali ma soprattutto ad Adriana Volpe (“Io non ci credo perché in post produzione puoi scrivere quello che vuoi su una lavagnetta. Se l’è preparato tre mesi fa come il finto matrimonio”), convinta che si trattasse di un ennesimo coup de théâtre, organizzato ad arte già tempo prima.