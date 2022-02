GF VIP 6, il ritorno di Alex Belli ospite nella casa (VIDEO)

La casa del GF VIP ad un mese esatto dalla finale vive un nuovo brivido sulla schiena: il ritorno di Alex Belli, non da concorrente, bensì da ospite. A tanti questo rientro suonerà come una beffa (già leggendo decine di commenti su twitter alcuni ci stanno andando giù pesante) e non appena la notizia ha cominciato il giro del web, immediatamente sono esplose le polemiche visto che proprio Alex era stato squalificato per aver infranto la distanza di sicurezza abbracciando Delia Duran durante uno dei tanti confronti.

Alex dunque ritorna sul luogo in cui ha baciato e discusso con Soleil Sorge, lo stesso luogo in cui ha baciato e discusso con sua moglie. Il game non finisce qui (come invece aveva scritto qualche tempo fa in un suo tweet) ma si evolve e riprende quota con un rientro che vuole sparigliare ancora una volta le carte giungendo evidentemente a quel colpo di scena tanto citato dall’attore.

Soleil è la prescelta a riaccogliere Alex in casa, va in giardino e dopo aver scambiato due parole con lui. Si avvicina alla concorrente che però lo guarda con un certo imbarazzo, forse impaurita dal rischio di una possibile sorte analoga a ciò che accadde ad Alex. L’attore l’abbraccia e Soleil capisce che Belli è effettivamente tornato in casa.

Delia arriva , impietrita, ha commentato con un secco: “Sono scioccata“.

Il resto degli inquilini arrivano per riaccoglierlo, da alcuni sguardi traspare la sorpresa. Tra i più felici Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro ma anche Lulù Selassiè, con la quale ha discusso.

Meno felice Nathaly Caldonazzo, i due non si sono mai incrociati all’interno della casa poiché la showgirl è entrata al GF VIP dopo la squalifica di Alex dalla casa, ma chiamata in causa a parlare del triangolo amoroso Alex/Delia/Soleil, lei non aveva rivolto belle parole dandogli del “Narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna”. I due si sono comunque abbracciati, ma quel saluto è stato particolarmente freddo.