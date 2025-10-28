Gerry Scotti nonno per la terza volta: chi è e cosa fa il figlio Edoardo

Fiocco rosa in famiglia Scotti. L’amato conduttore di Mediaset è diventato di nuovo nonno e ad annunciarlo è stato lui stesso durante il Festival dello Spettacolo, dove ha ricevuto un nuovo Telegatto, confermando ancora una volta il legame profondo con il suo pubblico. La nascita della piccola Olivia, figlia di Edoardo Scotti e della moglie Ginevra Piola, è arrivata in un momento di intensa attività professionale per il conduttore, che ha scherzato sul dover rimandare il primo incontro con la nipotina a causa degli impegni televisivi: “Stamattina dovevo andare in ospedale a vedere la bambina, ma mentre stavo per farlo ho detto: ‘Oddio no, devo vedere prima Aldo Vitali’. Ha detto scherzando.

La notizia non coglie del tutto di sorpresa i fan più affezionati. Già durante alcune puntate recenti de La Ruota della Fortuna, Gerry aveva accennato alla prossima nascita della terza nipote, promettendo che avrebbe condiviso il lieto evento con il pubblico in prima persona.

Tra gli applausi del festival, mentre ritirava il dodicesimo Telegatto della sua carriera, Scotti ha ricordato come il quiz ereditato da Mike Bongiorno gli abbia permesso di consolidare il proprio successo sul piccolo schermo. Un traguardo che si aggiunge a quello più personale e intimo della nuova nascita in famiglia.

Chi è il figlio di Gerry Scotti

Alle spalle di questa gioia familiare c’è Edoardo Scotti, unico figlio dell’amato conduttore e della sua ex moglie Patrizia Grosso. Nato nel 1992, Edoardo ha scelto una carriera lontana dai riflettori, lavorando dietro la macchina da presa in televisione. Nel 2023 ha ricoperto il ruolo di inviato ne Lo Show dei Record, dimostrando talento e dedizione al lavoro televisivo pur senza aspirare alla conduzione. Parallelamente, Edoardo collabora con il padre nell’azienda vinicola di famiglia nell’Oltrepò Pavese, combinando così passione e tradizione.

Dal matrimonio con Ginevra Piola, celebrato nel 2019, Edoardo ha costruito una famiglia solida e affiatata. Dalla loro unione sono già nati due figli, Virginia e Pietro, e pochi giorni fa la famiglia si è allargata con la piccola Olivia. Ginevra, giornalista di professione, e Edoardo condividono la vita privata lontano dai clamori mediatici, scegliendo di mostrare la loro quotidianità in modo discreto, pur partecipando occasionalmente alla vita pubblica attraverso social e apparizioni mirate.

Il legame tra Gerry ed Edoardo è da sempre speciale. Il conduttore ha spesso sottolineato quanto apprezzi la maturità e la presenza del figlio, sempre pronto a stargli vicino nei momenti più delicati della vita personale. L’affetto tra nonno e nipoti è ancora più forte: sui social, Gerry condivide con orgoglio e gioia i momenti più teneri dei piccoli Virginia e Pietro, come quando la primogenita ha imparato a camminare: “Queste sono le gioie della vita“, aveva scritto .