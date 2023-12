Geolier in gara a Sanremo 2024: è alla sua prima volta in gara al Festival. Ha partecipato al concertone del Primo maggio 2023 a Roma

Geolier a Sanremo 2024 è una novità in quanto l’artista non ha mai partecipato in gara al Festival da quando è in attività (2018).

Di origine napoletana, ha 23 anni e in questo momento è uno degli artisti più ascoltati dalla generazione zeta. Va forte sulle piattaforme digitali: basti pensare che, tra i 27 artisti in gara, Geolier risulta essere tra quelli con più ascoltatori mensili su Spotify (circa 5 milioni e mezzo).

Geolier a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

Nel gennaio 2023, il rapper ha preso parte ad una puntata de Le Iene (Italia 1) come Iena per una sera. In quella occasione ha recitato un lungo e sentito monologo sulla rivincita di Napoli e del popolo Napoletano.

“Per tante persone è difficile vedere un napoletano e Napoli vincere. Ma io le capisco, pure per me è strano. Solitamente ci diciamo che dobbiamo lottare ogni giorno per resistere e per andare avanti nonostante tutto. Massimo Troisi parlava spesso degli stereotipi su Napoli, però non distruggeva quelli negativi ma estremizzava quelli positivi. E alla fine faceva vedere che pure quelli erano un’invenzione di chi voleva che Napoli fosse solo una caricatura. A me sembra che andiamo bene solo se siamo una storia già scritta, nel bene e nel male. Lo capii quando ero bambino, questa narrazione l’avremmo cambiata solo iniziando a vincere“.

Un trascinante discorso che mise un focus sulle differenze tra nord e sud, una riflessione sulle disparità e la piaga del razzismo:

“Sono profonde le differenze tra Nord e Sud, anzi per una volta diciamo Sud e Nord. Non per creare divisioni, anche perché io con la musica voglio parlare a tutti, però alcuni pensano che questa disparità non sia più un tema importante. Il degrado è dappertutto, è vero ed è pure vero che non è una gara a chi sta peggio. Ma non dobbiamo fare finta che sia tutto risolto, il Sud è destinato a restare per sempre una carta sporca? Il vero razzismo è l’indifferenza“.

E dove, in conclusione, tenne a evidenziare quel motto di orgoglio napoletano che tra i partenopei – soprattutto in questo anno – è tornato a brillare ancora più forte:

“Adesso Napoli e i napoletani si vogliono affermare per il loro talento e la loro forza, e se a qualcuno non sta bene, se qualcuno ci vede un problema, il problema lo sapete dove sta? Allo specchio“.

Inoltre ha partecipato al concertone del Primo Maggio 2023 a Roma trasmesso in diretta su Rai 3 e, pochi giorni dopo, alla grande festa per lo scudetto del Napoli lo scorso maggio, con diretta televisiva su Rai 2.

Geolier: i precedenti a Sanremo

Per Geolier come detto nessun precedente a Sanremo.

Questa sarà la sua prima partecipazione e, per condividere il passaggio con i suoi followers, ha scelto di pubblicare pochi secondi della videochiamata con sua madre sui suoi social. Visibilmente commossa, lei manda baci. Il silenzio e in questo caso vale molto più di mille parole (QUI IL VIDEO)