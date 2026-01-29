Gemma Galgani nel mirino: la rivelazione scottante di Claudia che gela Uomini e Donne

Claudia Lenti, ex dama del trono over di Uomini e Donne e figlia di Mario Lenti, si lascia andare ad una rivelazione scottante su Gemma Galgani.

Gemma Galgani non sta vivendo il suo periodo migliore da quando partecipa al trono over di Uomini e Donne. L’incontro con Mario Lenti in cui ha visto sin dal primo appuntamento una persona con cui poter costruire un rapporto importante fino al punto da innamorarsi non le ha portato ciò che sogna da sempre. Mario le ha più volte spiegato di non provare alcun interesse nei suoi confronti senza, tuttavia, riuscire a convincerla.

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gemma ha accusato Gianni Sperti e Tina Cipollari di allontanare Mario da lei e, al culmine di un duro momento di sfogo, ha anche minacciato di lasciare il programma. Abbandono che non è arrivato con Gemma che ha poi accettato di conoscere un altro cavaliere.

Tuttavia, il legame con Mario Lenti sembra non si sia ancora spezzato e proprio sul rapporto tra Gemma e il cavaliere pugliese si è espressa Claudia Lenti, ex dama del trono over ma soprattutto figlia di Mario Lenti

Gemma Galgani: Claudia Lenti svela come è nato il suo interesse per Mario Lenti

Secondo quanto rivelato da Claudia Lenti durante una recente intervista con Lorenzo Pugnaloni, l’interesse di Gemma per Mario non sarebbe nato per caso tra le luci dello studio di Maria De Filippi dove i due si sono incontrati all’inizio dell’attuale stagione in corso. Avendo legato con Claudia, pare che Gemma abbia espresso interesse per il padre quando quest’ultimo non faceva ancora parte del dating show di canale 5.

“Gemma ha adocchiato mio padre mesi fa sui social, prima ancora che lui entrasse nel cast”, ha confessato Claudia. “Ha iniziato a mettere ‘mi piace’ a tantissime foto che pubblicavo io e in cui compariva anche lui”, ha aggiunto Claudia a Lorenzo Pugnaloni.

Una rivelazione, quella di Claudia che potrebbe portare a nuovi scenari nel parterre del trono over. Nonostante la conoscenza con altri cavalieri, Gemma pare non abbia ancora dimenticato del tutto Mario. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sottolineato come, alla dama storica del trono over, basti un piccolo gesto di Mario per ritrovare la speranza di poter avere una storia con lui esortando così il cavaliere a chiudere ogni ponte con lei.

Se da un lato Mario è stato categorico nel definirsi solo un amico, Gemma, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha dichiarato di sentirsi virtualmente sposata e pronta a convolare a nozze con il cavaliere.

Per il nuovo cavaliere arrivato per conoscerla e corteggiarla sarà davvero difficile conquistare il cuore di Gemma a cui anche Maria De Filippi ha consigliato di riservare le sue attenzioni alle persone che mostrano realmente un interesse nei suoi confronti.