Gemma Galgani, ‘pazza d’amore’ sul biliardo, non piace a Tina Cipollari: “Ridicola” (video)

Anche questa settimana, Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne’ è una delle protagoniste della consueta sfilata che porta per titolo ‘Pazza idea… d’amore’. La dama torinese, anche questa volta, ha collezionato voti che oscillano tra il 7 ed il 10. La donna, in qualche modo, ha cercato di mostrarsi in maniera sensuale esibendosi su una delle passioni degli uomini, il biliardo.

Tina Cipollari, ancora una volta, ha espresso il proprio giudizio negativo nei confronti di Gemma (Qui, il video):

Ha suscitato qualcosa in voi uomini. Io ti trovo ridicola. Una donna della tua età che si mette a fare queste cose… Sai quale è il discorso. Tu non lo fai per giocare. Ma tu entri proprio nel ruolo. Lei si crede una gran donna che fa ancora girare la testa agli uomini. Lei non si mette in gioco giocando. Tu sei convinta di essere una donna che fa perdere la testa agli uomini. Non lo vedi che ti prendono per il cxlo tutti. Sei la barzelletta d’Italia. Con una del genere… Ma quale rispetto. Ti rendi conto come ti sei seduta su quel tavolo. Siccome ti conosciamo, tu non ti metti in gioco. Sei lì convinta di essere ancora sexy alla tua età. Ma di sexy non hai niente. Ah voglia di farti queste plastiche. Ormai l’età ce l’hai. E’ inutile che ti rinnovi le labbra, i denti, il naso, le tette. Quello sei. Non è che cambia qualcosa. Gli anni passano. Io mi accetto per quella che sono. Mi piaccio. Ho rispetto dell’età delle persone.