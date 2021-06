Il primo ciak è stato battuto due settimane fa, ma solo oggi Sky, con un comunicato stampa, ha annunciato il via alle riprese (ed i nuovi ingressi nel cast) di Gangs of London 2, seconda stagione del gangster drama britannico Sky Original, il cui esordio risale all’anno scorso.

La seconda stagione, prodotta come la prima da Pulse Films in associazione con Sister per Sky Studios e la Amc, ci riporterà a Londra, dove ritroveremo i personaggi che abbiamo già conosciuto ed i rispettivi interpreti: Sope Dirisu (Elliot), Michelle Fairley (Marian), Brian Vernel (Billy), Pippa Bennett-Warner (Shannon), Lucian Msamati (Ed), Paapa Essiedu (Alexander), Valene Kane (Jacqueline), Orli Shuka (Luan) ed Asif Raza (Asif).

Oltre a loro, però, il cast di Gangs of London 2 si arricchirà di nuove figure: Waleed Zuaiter (Baghdad Central), la rapper francese Jasmine Armando -al suo debutto come attrice-, Salem Kali (Il profeta), Aymen Hamdouchi (Criminal: UK) e Fady El-Sayed (Baghdad Central).

Per quanto riguarda la trama della seconda stagione, la serie riprenderà il filo del discorso un anno dopo gli eventi dell’ultima puntata andata in onda. Stando alla sinossi fornita da Sky, “Col crollo dell’impero dei Wallace e dei Dumani viene a mancare la stabilità faticosamente conseguita negli anni del loro dominio sulla città. L’energia e il caos di una corsa all’oro minacciano di porre Londra in uno stato di anarchia della malavita. Gli Investitori vedono la città come luogo di rovina, e decidono che è abbastanza. Danno mandato a una nuova gang di ristabilire l’ordine, ma la situazione, al contrario, peggiora. Questi brutali sicari portano un nuovo tipo di autorità, freddamente progettata per terrorizzare le altre bande fino alla sottomissione. Per fare affari in città bisogna passare da loro. Le gang devono decidere a chi essere leali se vogliono sopravvivere. Chi vincerà la battaglia per l’anima di Londra?”.

“Varrà sicuramente la pena aspettare per vedere l’azione e le crudissime sequenze di combattimento della nuova storia”, ha dichiarato Gabriel Silver, Director of Commissioning, Drama, Sky Studios. “Gangs of London è un grande successo di critica, un ottimo esempio dell’impegno di Sky per l’innovazione e offre agli spettatori la migliore narrazione cinematografica”.

Per vedere Gangs of London 2, però, bisognerà aspettare il 2022, quando la serie andrà in onda su Sky e su Now, in tutti i Paesi in cui Sky è presente. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution e Pulse Films.