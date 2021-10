Oggi, lunedì 25 ottobre 2021, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Game of Talents, il nuovo show di Tv8, condotto da Alessandro Borghese, con la partecipazione di Mara Maionchi e Frank Matano.

La prima edizione di Game of Talents avrà inizio martedì 26 ottobre, a partire dalle ore 21:30, e andrà in onda ogni martedì in prime-time.

Game of Talents, programma prodotto da Fremantle, basato sull’omonimo format statunitense, è una via di mezzo tra talent show e guessing game, dove, alla base del gioco, ci sarà la capacità dei concorrenti di sapere riconoscere il talento di una persona.

Alessandro Borghese, al suo debutto come conduttore di uno show in prima serata, sarà affiancato da Mara Maionchi e Frank Matano che ricopriranno il ruolo di aiutare e sostenere le squadre.

In questo show, due squadre, formate ciascuna da un capitano d’eccezione e un concorrente, dovranno indovinare 10 talenti. Ogni risposta diventerà una performance.

Ad ogni manche, la squadra di turno dovrà pescare una sfera tra le 9 disponibili: ogni sfera contiene un premio in denaro. Se la risposta è corretta, la squadra si aggiudicherà il premio corrispondente altrimenti la somma di denaro verrà assegnata alla squadra avversaria.

Dopo 8 manche, ci sarà un testa a testa che decreterà la squadra meritevole di accedere alla manche finale. Una volta giunta alla fase finale, la squadra dovrà indovinare l’ultimo talento rimasto in gara per poter conquistare tutto il montepremi accumulato.

Game of Talents: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa, interverranno, tra gli altri, i protagonisti del programma, Alessandro Borghese, Mara Maionchi e Frank Matano.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.