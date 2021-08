Game of Talents è un talent show di Tv8, condotto da Alessandro Borghese, con la partecipazione di Mara Maionchi e Frank Matano.

Nell’autunno 2021, andrà in onda la prima edizione del programma, prodotto da Fremantle per Tv8.

Game of Talents: quando andrà in onda?

La prima edizione del talent show di Tv8 andrà in onda in autunno, in prima serata. Il giorno di messa in onda non è stato ancora comunicato ufficialmente.

Il programma sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Game of Talents: cast

Lo chef Alessandro Borghese, oltre al cooking show Piatto Ricco, che andrà in onda a settembre sempre su Tv8, sarà anche alla guida della prima edizione di Game of Talents.

Ad affiancarlo, ci saranno Mara Maionchi e Frank Matano che ricopriranno il ruolo di capitani delle due squadre che saranno protagoniste di ogni puntata. Mara Maionchi e Frank Matano, che insieme hanno già ricoperto il ruolo di giudici a Italia’s Got Talent, avranno il compito di sostenere e aiutare i concorrenti che si sfideranno.

Game of Talents: meccanismo

Il programma è un mix tra “guessing game” e “talent show”, nel quale più che possedere un talento, è importante saperlo riconoscere e dove ogni risposta scaturirà una performance.

Game of Talents: format

Il format originale prevede che due squadre si sfidino in ogni puntata.

Sullo schermo, vengono mostrati 7 talenti che le due squadre dovranno abbinare ai 6 artisti che si presenteranno. Uno degli artisti, inoltre, non ha alcun talento.

Una volta che le squadre avranno proceduto con l’assegnazione, il performer si esibirà, mostrando qual è il suo vero talento e svelando, quindi, se la risposta è giusta o sbagliata.

Nel format originale, i primi due artisti valgono 10.000 dollari ciascuno. Dopo la presentazione del primo artista, viene mostrata un’immagine o un breve video contenenti indizi sul suo talento. Una squadra può scegliere se giocare o costringere gli avversari a rispondere. La squadra vince i soldi in caso di risposta corretta o di risposta errata da parte della squadra avversaria.

Il terzo e il quarto artista, invece, valgono 15.000 dollari ciascuno. In questo caso, la risposta deve essere data prima che vengano mostrati il video o l’immagine contenenti gli indizi.

Il quinto artista vale 60.000 dollari. In questo caso, non appena l’indizio viene rivelato, entrambe le squadre possono prenotare la risposta.

Nella fase finale, viene presentato il sesto artista. Le squadre possono decidere se andarsene con i soldi accumulati o giocare. Se indovinano la risposta, il montepremi viene raddoppiato ma in caso di errore, la squadra perde tutto.