Gaia in gara a Sanremo 2025: si tratta della seconda partecipazione per l’ex vincitrice di Amici, già concorrente di X Factor

Gaia è una delle 30 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025 in onda, da martedì 11 a sabato 15 febbraio, in prima serata su Rai 1 con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti.

Gaia a Sanremo 2025: le partecipazioni in tv

Dopo un 2024 di grandi successi inaugurato con il singolo ‘Tokyo’ primo in radio, proseguito con ‘Dea Saffica’, brano manifesto, e ‘Sesso e samba’ in coppia con Tony Effe, assoluta hit dell’estate al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 Platino,

Cantautrice versatile e poliedrica, capace di fondere italiano e portoghese dando voce alle sue forti origini brasiliane, Gaia – con due album all’attivo, ‘Nuova Genesi’ e ‘Alma’ – è stata proclamata a settembre 2024 “Hitmaker of the year” nella prima edizione italiana dei ‘Billboard Women in Music’.

E’ la vincitrice della diciannovesima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’, vittoria conseguita a tre anni dal secondo posto ad ‘X Factor 10’. Nel corso della partecipazione al talent show di Canale 5, si è esibita con i brani ‘Chega’, ‘Coco Chanel’ e ‘Fucsia’.

“Ho vinto Amici (tre anni prima era arrivata seconda a X Factor, ndr.) quando eravamo in quarantena: ho recepito il calore…e anche gli hater. Ma adesso le persone le sto guardando negli occhi e sono contentissima. Anche se sono convinta del fatto che ci sia sempre un modo per conoscere il proprio pubblico, sia quando sei in sovraesposizione che quando sei più in intimità. In altre parole, apprezzo la forbice più ampia ma non voglio perdere la poesia” intervista al Corriere della sera, agosto 2024)

Gaia: i precedenti a Sanremo

Gaia annuncia il ritorno sul palco dell’Ariston dopo la partecipazione nel 2021 con ‘Cuore Amaro’ (dove ha conquistato il diciannovesimo posto) e nel 2024, nella serata delle cover al fianco di Big Mama, Sissi e La Niña, sulle note di una sensualissima ‘Lady Marmalade’.