Che Tempo Che Fa da mesi ha cambiato il proprio volto, diventando un appuntamento settimanale di approfondimento, almeno nella prima parte, delle notizie riguardanti la pandemia in corso. All’interno del programma di Fabio Fazio non mancano però gli spunti anche per una risata e il padrone di casa non perde mai l’occasione per cercare di strappare un sorriso ai propri interlocutori, a maggior ragione quelli più istituzionali e che trasmettono talvolta un’immagine seriosa di sé.

Questa sera l’occasione è stata servita su un piatto d’argento durante il collegamento con Walter Ricciardi, professore ordinario d’Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza durante l’emergenza Covid-19. Alcuni telespettatori, infatti, avrebbero notato dietro le spalle del professore una sveglia che segnava le 13:20, ovvero un orario totalmente diverso rispetto a quello di messa in onda di Che Tempo Che Fa, facendo così suppore ad alcuni che la trasmissione avesse registrato almeno per questa sera un blocco (non una rarità in televisione).

Fazio però alla fine del collegamento con Ricciardi ha voluto dare una risposta:

Professore, un dettaglio, sa che mentre parliamo siamo nell’era dei social, quindi arrivano commenti a tutto e lei ha una sveglia dietro che segna le 13:20 e quindi dicono che siamo registrati. Se la mette ha posto mi fa una cortesia: sono le 20:46 in questo momento.

Ed ecco la risposta del professore:

Quella sveglia lì è ferma da sempre, è solo per bellezza. Vuole che faccio vedere l’altra?

Ricciardi tira giù dalla libreria alle sue spalle un’altra sveglia, che non rientrava nell’inquadratura, e la mostra a Fazio, che acutamente nota che questa è invece avanti di un minuto, segnando le 20:47. “Siamo in diretta, tutto a posto” chiosa alla fine il presentatore.

Insomma gli orologi e, da quando esistono i vari collegamenti Skype, anche le sveglie continuano a far parlare di sé in televisione (o su TvBlog).